Murió el escritor Alberto Laiseca, autor de la monumental novela "Los Sorias"

Su primera novela, "Su turno para morir", fue editada en 1976 y desde entonces publicó más de 15 libros. En 1998 publicó "Los Sorias", su gran obra de más 1.300 páginas por la que recibió el Premio Boris Vian.

"Por su estilo, Laiseca zafa de las convenciones de la alta cultura (es decir, del falso arte) y se conecta con los modos y las formas y las jergas del folletín popular y de la cultura de masas. Con su mitología de la magia negra y de la paranoia técnica, con sus resonancias wagnerianas y sus creencias ocultas, "Los Sorias" es un gran libro iniciático, un gran libro sobre la fascinación del conocimiento y los estados de conciencia", escribió Ricardo Piglia en el prólogo.

En una entrevista realizada por Página/12 en 2007 explicó por qué definía su obra como "realismo delirante". "Los delirios del realismo sirven, y mucho, para ampliar desmesuradamente ciertas partes, y esto hace que se destaque más que nunca la parte realista.

El delirio sirve para reafirmar, para ver mejor la realidad. Impresiones de Africa, de Raymond Russell, no sucede en Africa, es todo delirio, no hay nada de realidad. La realidad no me interesa, lo mío es realismo delirante, ni delirio, ni realidad. Son las dos cosas juntas, porque el delirio potencia la realidad y la realidad potencia el delirio", explicó.

Además Laiseca participó además en programas de tevé y se volvió popular a partir de su labor como narrador oral en "Cuentos de terror", que se emitía por el canal de cable I-Sat. Ese ciclo televisivo, donde se lo puede ver en un cuarto oscuro fumando un cigarrillo y narrando cuentos de Edgar Alan Poe, Lovecraft, Stephen King, John Collier, Horacio Quiroga y Manuel Mujica Lainez, le permitió mostrar sus dotes actorales y hacerse más visible para el gran público.

Su último libro, "La puerta del viento", fue editado este año y es un intenso relato sobre la Guerra de Vietnam que el propio Laiseca consideró como una novela "tan políticamente incorrecta que puede significar el fin de mi carrera como escritor"

El escritor Alberto Laiseca, creador del "realismo delirante" y autor de la monumental novela "Los Sorias", murió hoy a los 75 años en el Hospital Británico del barrio porteño de Barracas. Si bien había nacido en la ciudad de Rosario el 11 de febrero de 1941, su infancia y adolescencia transcurrieron en Córdoba.