'Muy buen servicio pero no doy propina a negros', dicen a mesera

Kelly Carter, mesera del restaurante "Anita´s News Mexico Style Café", de Estados Unidos, se llevó una desagradable sorpresa cuando uno de sus clientes no le dio propina por ser afroamericana.





Medios locales detallan que los hechos que tuvieron lugar la mañana del sábado en un restaurante ubicado en Ashburn, Virgina, cuando una pareja comensales se retiraron del lugar y en el ticket de pago escribieron "muy buen servicio pero no doy propina a gente negra".





La camarera describió a los responsables del mensaje como dos jóvenes blancos, de unos 20 años de edad, quienes en ningún momento mostraron señales de descontento.





Tommy Tellez, propietario del local, quien destacó que Carter es una empleada ejemplar, calificó el mensaje como "lamentable, espantoso e indignante".





Clientes habituales del restaurante fueron los que publicaron el ticket en las redes sociales.





"No me lastimaron a mí. Se hicieron daño a sí mismos. Sólo me hicieron más fuerte", comentó Carter.









