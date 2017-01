"Muy feliz de estar en Unión"

Su llegada a Unión causó sorpresa, ya que no era un nombre de los habituales que se buscan en el mercado de pases debido a que desde hacía un buen tiempo estaba jugando en el fútbol mexicano (también tuvo una efímera estadía en el peruano). Sin embargo, una vez que se conoció que Mauro Cejas era la primera incorporación fue inevitable relacionar su nombre a Nery Alberto Pumpido, padre de Juan Pablo (actual DT del equipo), quien lo tuvo en Newell's y de su mano se vio lo mejor de repertorio.

El Pitu arrancó la pretemporada recién el viernes (sus compañeros la iniciaron el jueves) ya que padecía de un cuadro de faringitis y se optó por preservarlo para que llegue en óptimas condiciones al viaje que tendrá que emprender el plantel rumbo a Mar del Plata para realizar la parte más fuerte de la puesta a punto.

En un alto de la exigente pretemporada en Casasol, el jugador manifestó: "Creo que lo principal es que ya empezamos y por eso estoy muy contento de estar acá".

Luego, se lo consultó por el paro de sus nuevos compañeros por el atraso en sus haberes y por la realidad del fútbol nacional, a lo que respondió: "El fútbol argentino es así, casi que lo extrañaba realmente por todas estas cosas (risas). Pero recalco que estoy muy feliz de estar acá, se ve que hay un buen grupo y eso es muy importante".

Sobre qué lo convenció para llegar al Tate, afirmó: "Hubo varios factores que me llevaron a tomar la decisión de regresar al país y en este caso de venir a Unión. El primero, era que ya llevaba más de 10 años en el fútbol mexicano y tenía muchas ganas de volver a la Argentina. Además, tengo mis dos hijos acá y pensé que el era el momento indicado para empezar a compartir más con ellos. Pero también se dio por el contacto con Juampi. Yo lo tuve a Nery cuando estaba en Newell's y los conocía bien; eso ayudó a que se puedan dar las cosas. Por suerte Juampi me incentivó y por eso hay que darle con todo para que las cosas salgan bien".

Además, se refirió a la posición que ocupará en el campo de juego y expresó: "Lo que hablé con Pumpido es para jugar tanto por derecha como por izquierda. Pero aún falta, hay que esperar, hacer una buena pretemporada y a medida que vayan pasando los partidos iremos viendo en qué puesto más me necesita".

En la parte final, dijo: "Se dio todo tan rápido por el acercamiento que tuvo Juampi. Hablamos y la verdad que me convenció. Había otras ofertas, pero ya le había dado la palabra a él y realmente quería venir a un lugar donde me sintiera cómodo. Unión sé que armó un buen equipo e hizo un buen torneo. Sé que tiene aspiraciones de ir por más cosas y eso fue lo que me llevó a sumarme. Son un montón de cosas las que hicieron esto posible".