Nacho Viale oficializó su noviazgo con Lucía Pedraza en el cumple de Mirtha

El cumpleaños número 90 de Mirtha Legrand fue el escenario perfecto para que Nacho Viale oficialice ante sus familiares su noviazgo con Lucía Pedraza, bella modelo con la que había tenido un impasse cuando el productor inició una fugaz relación amorosa con Pampita





Él de traje, ella con un hermoso vestido blanco, abandonaron la casa de Marcela Tinayre, en donde agasajaron a la diva y a Goldie, juntos.





"Según ella (Mirtha), no hace gimnasia, no toma más remedios. Hace sus crucigramas", dijo Nacho, ante el micrófono de Arriba Argentinos, feliz de la velada compartida con su abuela, sin hacer alusión a su vida privada.





Sin embargo, Lucía no pudo eludir la preguntas del corazón, y con suma amabilidad, respondió: "(A Mirtha) la voy a conocer ahora, no la conozco. ¿Si es la presentación oficial? Sí, es la primera vez con la familia. Pero no estoy nerviosa. Estoy bien", expresó Pedraza, quien el 14 de febrero saludó a Nacho por San Valentín con una romántica postal playera, en la que están juntos.