Nación quiere conocer los daños totales para definir la asistencia

El subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Hugo Rossi, indicó que hasta este martes la Nación no había recibido el decreto provincial que prorroga la emergencia agropecuaria en Santa Fe por 180 días. El funcionario dijo a Diario UNO que esta herramienta es fundamental para que la Comisión de Emergencia Nacional defina algunas intervenciones o instrumente beneficios, como la prórroga de impuestos nacionales y de compromisos bancarios de los productores.





Por otro lado, Rossi indicó que será necesario que "el tiempo mejore" para conocer en profundidad el saldo negativo del fenómeno. "Hay que esperar que las aguas escurran y tener unos días continuos de buen tiempo para después empezar a evaluar realmente cuántas de las hectáreas que estuvieron anegadas reportan daños a la producción", sostuvo.





El Fondo de Emergencia Agropecuaria Nacional es de 500 millones de pesos. "Con eso tenemos que atender a todo el país. Obviamente, el objetivo no es reparar en un ciento por ciento todas las pérdidas, sino que se trata de acompañar con algunas medidas a los productores", resaltó. En este sentido, recordó que Santa Fe no es la única provincia afectada por el agua y sumó también aquellas que están siendo golpeadas por los incendios.





Manifestó además que será fundamental dar solución a algunos problemas de fondo que existen en territorio santafesino y que son competencia provincial, como es la situación de los caminos. Desde el gobierno nacional reconocen que existe un "agravamiento de la situación" luego de las intensas lluvias que afectaron nuevamente (en menos de un año) al sector productivo santafesino. En la misma línea que el gobierno santafesino, admiten que los más golpeados volvieron a ser los tamberos.





El funcionario indicó que los equipos técnicos de ambas carteras productivas (nacional y provincial) ya están trabajando y que el diálogo con los pares de Santa Fe es bueno, pero insistió: "Sin el decreto provincial, nosotros no podemos convocar a la comisión de emergencia, por lo cual hasta que no entre el decreto no puede haber comisión; y hasta que no haya comisión no puede haber asistencia. Eso está bien claro y las autoridades locales lo conocen perfectamente".





Hugo Rossi volvió a aclarar con respecto a los subsidios: "Eventualmente los mismos tendrán que determinarse cuando tengamos realmente el decreto de emergencia provincial, la comisión de emergencia funcionando y los daños realmente mensurados".





Este martes, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, valuó las pérdidas del actual fenómeno, más las del año pasado, en 3.000 millones de dólares. Además, agradeció los 55 millones de pesos otorgados por el gobierno central en 2016 pero pidió que toda la dirigencia institucional y política de Santa Fe "reclame por los fondos federales que la provincia merece tener a esta altura de las circunstancias".





Para el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria de la Nación, es importante que el gobierno santafesino "haya gastado esos fondos" pero subrayó: "Nosotros todavía no tenemos una rendición de cuentas por parte de la provincia que demuestre haber invertido esa plata".





Según el funcionario, "medidas excepcionales se vienen tomando desde el año pasado" y agregó: "Nosotros lo venimos siguiendo al tema durante todo el año. A principios de 2016 estaba complicada toda la región. Declaramos la emergencia agropecuaria nacional y hubo una prórroga a mediados de año. Ahora estamos teniendo este agravamiento de la situación".





El referente del Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que en este año se renovó con el Banco de la Nación Argentina el financiamiento de emergencia por $463.000.000, lo cual permitirá atender con crédito bonificado a productores que lo soliciten cuando sus actividades estuvieran afectadas por algún tipo de situación de emergencia o desastre agropecuario en todas las provincias del país durante el 2017. Además, subrayó que cuando llegue el decreto de emergencia provincial se podrán ampliar algunos beneficios, como son la prórroga en los vencimientos de impuestos nacionales y en compromisos bancarios.









Federación Agraria expresó su preocupación