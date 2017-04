Narcotráfico: para Lifschitz se necesita "un abordaje integral, conjunto y planificado a largo plazo"

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz , participó este viernes en Paraná del Primer Congreso de Lucha Contra el Narcotráfico y Precursores Químicos de la Región Centro, junto a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.En la oportunidad, el Ministerio de Seguridad de la nación y las provincias que integran la Región Centro (Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), firmaron un convenio para establecer vínculos de cooperación técnica y fomentar la concertación de acciones de asistencia mutua para la lucha contra el narcotráfico y el desvío de precursores quimicos.Al iniciar su discurso, Lifschitz celebró la realización del Congreso de Lucha Contra el Narcotráfico y Precursores Químicos porque "permite unificar en un encuentro el intercambio de información, análisis, reflexión, formulación de estrategias y políticas a todas las jurisdicciones de los tres poderes del Estado, de nivel nacional y provincial, que tenemos responsabilidades en el abordaje social y de la seguridad, problema que enfrentan hoy los países de América Latina, y donde la Argentina no es una excepción".Con respecto a las estrategias para abordar el narcotráfico, Lifschitz sostuvo que "si algo ha cambiado en este último año, ha tenido que ver con mayor conciencia de todos los sectores de la sociedad y de todos los sectores involucrados en la tarea de combatir el narcotráfico, sobre la dimensión, la escala y la profundidad que este problema ha adquirido en la Argentina".En ese sentido, señaló que "es necesario realizar un abordaje integral, conjunto y planificado con objetivos de largo plazo, porque esta es una lucha de largo aliento, que no se termina rápidamente. Esta es la experiencia que vemos en muchos otros países, que requiere de políticas consistentes, coordinadas entre los distintos niveles del Estado y las distintas jurisdicciones".Lifschitz también indicó que "es importante el esfuerzo que le ha puesto la ministra de Seguridad (Bullrich) a la tarea de coordinación con las jurisdicciones provinciales, porque es el primer paso para poder lograr éxito en ésta tarea".Además, el gobernador de Santa Fe puso énfasis en la necesidad de aumentar la tecnología para "el desarrollo de mecanismos más sofisticados de inteligencia para poder seguir, actualizadamente, los avances y la dinámica que tienen estos fenómenos delictivos en la Argentina". Y recordó que "últimamente muchos casos se han desarticulado y tienen que ver con un trabajo territorial en buena parte de la Argentina".Al referirse al abordaje integral y coordinado de las fuerzas, Lifschitz sostuvo que "desde Santa Fe estamos comprometidos en esto desde hace varios años y por esta razón celebramos esta posibilidad de poder avanzar que cuando se logra concretar en el territorio, los resultados empiezan a aparecer"."En nuestra provincia podemos dar fe que el trabajo conjunto que hemos iniciado en el segundo semestre del año anterior, y en lo que va de este año, entre fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, entre los organismos de la justicia federal y el ministerio público de la acusación de la justicia de la provincia de Santa Fe", expresó.El trabajo conjunto "empieza a dar resultados que se pueden medir, cuantificar en los niveles de delito y violencia de homicidios, pero también en la cantidad de operativos exitosos que se están realizando y en un mayor avance de las causas en cada uno de los ámbitos judiciales donde se llevan adelante"."Hemos iniciado un buen camino, que nos tiene que llevar, en la medida en que persistamos en el esfuerzo y que profundicemos el trabajo, a un buen resultado", dijo Lifschitz para luego afirmar que "la Argentina es un país que está en condiciones de enfrentar con éxito el flagelo del narcotráfico en la medida en que lo tomemos como una política de Estado, como una tarea de consensos políticos y de articulación de los distintos poderes del Estado".La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo que "estamos muy agradecidos a todas las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, pero sobre todo de que los gobernadores, que a veces son de distintos signos políticos, estén trabajando con nosotros en este tema de lucha contra el narcotráfico. Este es uno de los temas que no tironean, ni fragmenta, donde estamos todos predispuestos a mirar el tema en su verdadera dimensión para seguir adelante juntos".Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que "este Congreso nos va a permitir tener una mirada abarcativa sobre un flagelo que cava muy hondo, como es el narcotráfico, que deriva en un terrible problema social. En este marco es importante trabajar y articular políticas públicas y ya en este tiempo hemos obtenido muy buenos resultados".La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que "hemos puesto mucho énfasis en la lucha contra el narcotráfico y ahora también en la persecución de los precursores químicos. Para nosotros es muy importante controlar la ruta del Mercosur y el ingreso de sustancias a nuestro territorio, donde el trabajo junto a las provincias es esencial".En el acto, desarrollado en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, también participaron los ministros de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei; el intendente de Paraná, Sergio Varisco; el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco; y el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, junto con demás autoridades y legisladores nacionales y provinciales, jefes y subjefes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.