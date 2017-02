Narcotráfico: un juez federal advirtió que crece el uso de "mulas"

Un joven de 18 años, hijo de un policía, es detenido en un colectivo con cuatro kilos de droga. Una mujer lleva en el pañal de su bebé una gran cantidad de bochas con cocaína. Un traficante paraguayo lleva en el doble fondo de su camioneta 203 kilos de marihuana. Dos narcos son arrestados en el puerto de Reconquista con 30 kilos de cannabis provenientes de Corrientes. Así podría definirse el panorama en el norte provincial, donde el narcotráfico es moneda corriente y donde un juzgado federal, el de Reconquista, debe atender un gran cúmulo de causas que ingresan de manera diaria sobre hechos que tienen lugar en suelo santafesino.





Así lo graficó su titular, Aldo Alurralde, quien en diálogo con Diario UNO sostuvo que el 99,9% de causas que llegan a la Justicia son por narcotráfico. Si bien los juzgados federales son multifuero –Civil, Comercial y Penal– la mayor concentración de expedientes que se inician tienen al estupefaciente como eje central.





"Esto es el juego del gato y el ratón. A veces se intenta por un lado, a veces por otro", opinó el magistrado en relación a cómo ingresa la droga a la provincia. "Por todos los medios imaginables e inimaginables, que se le pueda ocurrir a una persona, se traslada el material estupefaciente", aseguró.





Mujeres, el blanco directo

Pese a que el tráfico de drogas puede darse de múltiples maneras –por tierra, por aire y agua–, desde el juzgado federal notan que en los últimos años se incrementó el número de causas que tienen a mujeres como las principales "mulas". Las mismas llevan en su estómago o en su vagina una serie de cápsulas con cocaína dentro.





"En general se elige a las mujeres porque tienen un tránsito intestinal mucho más lento que el hombre", indicó Alurralde. "Existe toda una preparación previa. No consumen alimentos en todo el viaje. Tragan el líquido y luego se deben mover lo menos posible", detalló el magistrado.





—¿Qué tan recurrente se da este tipo de casos?

—Hay muchos casos. Inclusive, por este tema se planteó en un momento desde las corrientes del derecho que se hacen llamar "garantistas", la modificación de la pena del Código Penal cuando se trate de una mujer. Lo cual, no sería conveniente porque justamente se la victimiza aún más debido a que si la mujer es detenida, no queda presa. Por lo cual, esa reforma iba a tornar más vulnerable a la mujer ante ese sector narco que muchas veces se aprovecha.

17f2 Busiemi.jpg De primera instancia. El juez de Reconquista Aldo Alurralde.



—¿Hay otra modalidad?

—Últimamente es la del matrimonio, que es cuando cargan el estupefaciente en el transporte y a bordo va una mujer y una criatura. Eso da la idea, para la prevención, de que se trata de la típica "familia Ingalls" que está viajando.





"Por otro lado, hemos tenido casos donde el pañal del bebé tenía bochas con cocaína. O sea, reitero, es el juego del gato y el ratón", concluyó el magistrado.





Una red infinita

Si en el mercado legal, la oferta y la demanda marcan el rol de un comercio, en el narcotráfico nada cambia. "Nosotros hemos tenido escuchas donde surge que una persona que vende droga se queja porque llegó otra y le desmadró el mercado porque le hizo bajar el precio de la droga", recordó Alurralde. "Esto pasa porque hay mucha droga", remarcó.





De todas maneras, para el magistrado el mundo del narcotráfico se caracteriza por funcionar, en muchas oportunidades, de manera cooperativa.





"Estas redes no van en forma piramidal, es más, entre ellos hay solidaridad, se prestan estupefacientes cuando uno se queda sin droga para la venta", detalló el juez quien además resaltó que entre la zona norte de Reconquista y Chaco no existe un monopolio de la venta de estupefacientes. "Son organizaciones que funcionan como un cáncer: uno corta de un lado y surge del otro", aclaró.





Un mercado verde y blanco

Por último, el juez federal destacó que en el norte provincial la mayoría de secuestros llevados a cabo por fuerzas provinciales y nacionales tienen como resultado el hallazgo de marihuana y cocaína.

"El cannabis es más barato para su adquisición, mientras que la cocaína se encuentra en menores cantidades y es más cara. Lo que no hemos encontrado y no he tenido en ocho años que yo estoy, es el paco. Lo cual indica un cierto nivel adquisitivo de los consumidores", concluyó.