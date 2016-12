Navidad2016: con distinta modalidad los comercios de la ciudad abrirán este domingo

La Navidad se acerca y las expectativas de los comerciantes crece. El sector se ilusiona en el mes que consideran como el más importante del año, diciembre.





Desde las asociaciones de calles y avenidas comerciales de la ciudad sugieren a sus locales que abran sus puertas el día domingo, fin de semana previo al sábado 24 de diciembre. Igualmente, aclaran que se trata de una decisión personal, opcional y de cada empleador; y que por lo tanto "todos los comercios no estarán abiertos".





Calle San Martín espera tener una tarde de domingo similar a la de los días sábados. Es más, transmitieron y elevaron la propuesta para que los bares de la zona tomen una decisión similar y saquen sus mesas y sillas. En tanto, la Asociación de Comerciantes de Avenida Peñaloza recomendó a los comercios que abran el domingo pero a la mañana, momento del día en el que pueden encontrar mayor movimiento comercial. En cambio, la sugerencia desde las asociaciones de General Paz y de Facundo Zuviría a sus asociados fue la de trabajar el día domingo por la tarde.

Desde el Centro Comercial de Santa Fe aclararon que se les dio libertad a los espacios comerciales a cielo abierto para que, luego de conversar entre sus asociados, puedan tomar una decisión. Igualmente, advirtieron que las decisiones son acompañadas y respaldadas desde la entidad madre, que representa al sector en la ciudad.





"No podemos dejar de ser optimistas", dijo a Diario UNO Jorge Baremberg. A pesar de la caída en las ventas registrada en los últimos 11 meses (según Came), apuesta al último mes del año y recuerda:"Mas allá del contexto general de la crisis, diciembre no deja de ser diciembre".





El referente de la Asociación de calle San Martín manifestó: "En líneas generales los comerciantes van a trabajar por la tarde del domingo. Será de 17 a 21; otros lo harán de 18 a 21. El objetivo es tratar de tener la fisonomía del domingo a la tarde como si fuera un día normal, como un sábado por la tarde. También hemos hablado con nuestros colegas gastronómicos. Queremos darle una movida bastante interesante a este domingo".





Sobre las expectativas en cuanto a las ventas, indicó: "Lo ideal sería superar las del año pasado ampliamente. Hay que tener en cuenta un factor importante, como es la inflación. Lo importante de todo esto es que diciembre es el mes más importante del sector"





El titular de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de Avenida Facundo Zuviría, Raúl Vacou, recordó que la apertura del comercio será una decisión personal y agregó: "Estará definido por el tipo de rubro. Todo lo que es indumentaria, regalería, jugueterías quizás abran. Es una propuesta que hicimos llegar y queda abierto a la posibilidad de cada comercio. Hay comerciantes que van a abrir. Es una sugerencia y recomendación".

Embed #SantaFe: promueven las compras navideñas a comercios locales ► https://t.co/5QW4S8sgBE pic.twitter.com/SDJMrRv4G2 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) December 15, 2016



Bruno Pettina, representante de la Asociación de Comerciantes de Avenida Peñaloza hizo referencia al optimismo que tiene el sector minorista en esa zona de la ciudad. "Son buenas si tenemos en cuenta cómo veníamos. Se esperaba un fin de año bastante más duro. Si bien no hay un gran viento de cola. Se está moviendo quizás un poco menos que el año pasado pero se esperaba mucho menos. En la recta final la gente se empieza a animar", planteó Pettina y finalizó: "Hay buenas expectativas, mejores de las que se avizoraba hace un par de meses".





Por último, Abdul Musri, titular de la Asociación de Comerciantes de avenida General Paz, reconoció que la gente no acostumbra a comprar los días domingos, aunque consideró que sería una oportunidad que muchos podrían aprovechar. "La idea nuestra es mandarle un mensaje a todos los asociados para que aquellos que quieran abrir el domingo por la tarde lo hagan. Uno trata de ser positivo y hay muchas expectativas respecto a las ventas. Normalmente, las fechas más importantes y con mayor movimiento son los días 22, 23 y 24 de diciembre", destacó.