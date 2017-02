Nazarena Vélez: "Mi hija es muy sabia y tomó buenas decisiones"

"A mi se me cae la mandíbula de los hombres que le hablan a Barbie. Y lo natural que se lo toma ella, recibe regalos de todo tipo. Pero está en un momento de sanación, está muy entera y muy bien", explicó.





En entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad fue consultada acerca de si su hija, Bárbara, está al tanto de la vida de su ex Federico Bal, contestó: "Bárbara se sustrae a todo lo que pasa en los medios, ella tiene mucho trabajo y no consume nada de eso, ni nadie de mi familia".





"Mi hija es muy sabia y tomó buenas decisiones, hizo muy bien en no hacer teatro esa temporada", subrayó.





A la vez reveló:"Yo le aconsejé a Barbie que se fuera del Bailando, pero lo que la terminó de convencer fue que el fallecimiento del abuelo".