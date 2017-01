Netflix se burló de la conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli

El comienzo de la conversación telefónica entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli en la que hablaban de una entrevista que el ex espía Jaime Stiuso concedió a LA NACION, se viralizó por las redes y hasta Netflix se hizo eco de los sucedido.





La plataforma de contenidos publicó un tuit en su cuenta en el que se ve a Frank Underwood, principal protagonista de la serie House of Cards, que tuvo mucha repercusión en lo que se refiere a la política mundial. "Yo, Frank, pelotudo!", dice, en clara referencia a la conversación que tanto ruido generó tras la revelación del audio.





Hoy trascendió el audio de una conversación telefónica entre Cristina y Parrilli donde la ex mandataria le ordenaba al ex funcionario que buscara las denuncias que su gobierno había promovido contra el jefe de los espías, Antonio "Jaime" Stiuso.