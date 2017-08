Newell's está abocado a lograr un acuerdo con Agremiados, pero para lograrlo necesita el dinero. La dirigencia leprosa hoy tendría a disposición casi la mitad de lo adeudado (algo más de 20 millones de pesos según el club y 27 de acuerdo al gremio), pero el secretario general de FAA, Sergio Marchi, se mantiene en una posición inamovible. Pretende que el pago se realice de manera total para que la cuenta con los jugadores quede en cero al 30 de junio. Ni el miércoles ni ayer hubo reuniones con el fin de buscarle una salida, porque hoy los rojinegros no cuentan con el monto que necesitan y Agremiados no se mueve de la determinación adoptada. La cuestión es que ahora Ñuls lucha contra el tiempo, porque el límite para solucionar la deuda y presentar los papeles en tiempo y forma es el jueves de la semana próxima. De no ser así, no podrá debutar en la Superliga el lunes 28 recibiendo a Unión. Lo que sería un golpe duro de soportar.

El panorama no aparece alentador, aunque todavía tiene algo de resto como para pagar la deuda. Encima hay un fin de semana largo que también juega en contra en cuanto a los tiempos más allá que desde el Parque el propio presidente leproso Eduardo Bermúdez adelantó que "vamos a pagar toda la deuda". Del otro lado del mostrador, desde Agremiados le confiaron a Ovación algunas voces consultadas que "hasta ahora el único que no arranca es Newell's" tras adelantar que "Banfield, Huracán y Argentinos solucionaron sus deudas".

En Newell's consideran que hay una cuestión particular contra la entidad y que "es utilizado políticamente". Algo que quizás pueda leerse de esa manera por el ímpetu en el reclamo, aunque también es cierto que la realidad indica que Ñuls es moroso y los futbolistas están en su derecho a reclamar. Hay dos lecturas atendibles en esta puja, pero hoy todo el peso lo tiene el club porque es el que debe ponerse al día al estar en mora.

Ayer no hubo avances en la búsqueda de un arreglo que sólo llegará con la plata en mano. No existe otra alternativa. Vender a Milton Valenzuela a Racing era una de las opciones que tenían los directivos, pero los clubes saben de las necesidades leprosas y lo que en un principio habían ofrecido lo bajaron sustancialmente y todo parece haber quedado en la nada. El clásico aprovechamiento cuando alguien, en este caso un club, tiene mucha premura por conseguir dólares.

Según insisten desde el Parque el dinero disponible es para saldar la mitad y una alternativa que se baraja es que desde la Superliga llegue un salvataje "a través del banco Macro". El vicepresidente de la Superliga es Jorge Pablo Brito, quien es vice de River y director financiero del banco en cuestión y, tal vez, "podría recibir un préstamo para solucionar el problema", dijeron algunas fuentes consultadas.

Si el dinero aparece hoy o el martes, ¿Newell's tiene tiempo para recibir el okey del juez? "En el juzgado está todo bastante hablado y no llevaría demasiado tiempo para que Fabián Bellizia entregue la autorización. Hoy aún hay tiempo", aclararon desde los pasillos de Tribunales.

En Agremiados contaron que ayer hubo un contacto con Marchi sólo vía telefónica, pero "hasta ahora todo sigue igual. No hubo acuerdo. La situación está complicada".

Newell's transita los últimos días de cara a lo que será el debut con Unión del día lunes (19.05). Hay en el medio once días para ese juego, pero sólo restan siete (cuatro hábiles) para encontrar la solución y pagar. Simple en palabras, nada sencillo en los hechos. Por eso hace rato que la Lepra viene buscando la manera de sacarse de encima la deuda con Agremiados. Y ahora está en tiempo de descuento.





