Las cuestiones institucionales de Newell's siguen a la orden día. Ayer la dirigencia leprosa envió a la Superliga la declaración jurada de que "no tiene deudas con los jugadores actuales ni anteriores del plantel hasta el pasado 30 de junio", tal como exige el reglamento para evitar cualquier tipo de sanción.





En este sentido la comisión directiva reafirmó su postura de que saldó absolutamente todos los reclamos que requería Futbolistas Argentinos Agremiados, a pesar de que el secretario sindical Sergio Marchi adujo la semana pasada que todavía restaba un saldo por abonar y se lo comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino, mediante una carta al presidente Claudio Tapia.





Ayer hubo una reunión de la Superliga y uno de los temas que se trató fue justamente la situación del club del Parque. La posición adoptada por el presidente de la mesa directiva Mariano Elizondo fue remitir al tribunal de disciplina de la AFA la declaración jurada que presentó Newell's, donde se destaca "el libre deuda", para que este escrito sea cotejado con el que envió Agremiados la semana pasada a la casa madre del fútbol argentino.





La realidad es que luego del duro contrapunto de una semana atrás no hubo más diálogo entre Newell's y Agremiados. Entonces ahora todo dependerá de lo que dictamine el tribunal de disciplina de la AFA. Lo llamativo de toda esta novela es que primero el gremio informó que Newell's había saldado todo y luego advirtió un faltante de dinero, lo que generó que vuelva a empiojarse la situación.





En este sentido hay que decir que ahora a la pelota la tiene el tribunal de disciplina de la AFA, que deberá resolver si Newell's, como aseguran sus directivos, saldó toda la deuda o, en caso contrario, Agremiados tiene la razón y aún hay haberes por cubrir. Claro que si hay deuda podría, en el peor de los casos, haber algún tipo de sanción para el club. Igualmente en Newell's hay tranquilidad porque dicen que todo lo que en su momento reclamó el gremio fue abonado en tiempo y forma, antes del arranque de la Superliga.





Por su parte, otra cuestión que se está resolviendo en el mundo Newell's es el futuro de Joel Amoroso. El jugador exigió mediante carta documento que le abonen sueldos atrasados y dejó de ir a entrenar con sus compañeros. Newell's le respondió que el dinero había sido abonado a Agremiados y lo intimó a que se reincorpore a las prácticas. Aquí también hay un contrapunto de criterios y habrá que ver cómo se resuelve la situación. Es que el jugador pretende considerarse libre y Newell's entiende que no tiene motivos para hacerlo.





Mientras que un tema que está casi resuelto es que Danilo Ortiz no podría sumarse como refuerzo. La Justicia no dio el visto bueno debido a que el presupuesto para incorporaciones está cubierto. Así el jugador que llegó a préstamo de Godoy Cruz está complicado para ser oficializado como nuevo jugador rojinegro, a pesar de que hizo gran parte de la pretemporada y que su deseo es jugar en el Parque. Todo indica que salvo alguna ingeniería especial que a esta altura parece una utopía las horas de Ortiz están contadas en Bella Vista. Desde el entorno del jugador no se rinden.





Así está la realidad "extrajuego" de Newell's. Con la dirigencia pendiente de la resolución que tome el tribunal de disciplina sobre el tema deuda, el epílogo de la novela de Amoroso y la definición del futuro de Danilo Ortiz.





Fuente: La Capital