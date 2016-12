Nicole eliminada y cuatro parejas pasaron a las semifinales de "Bailando 2016"

En el arranque del programa, Marcelo presentó a las cinco parejas finalistas del Bailando 2016, quienes bailaron en duelo música country. Federico Bal y Laura Fernández fueron los primeros en salir a la pista y, antes de realizar una coreografía de "Chattahoochee", de Alan Jackson, recibieron saludos de Ailén Bechara y Flor de la V. A su vez, Nicole Neumann y Jorge Moliniers se mostraron sorprendidos por seguir con vida en el certamen y vieron un tape con saludos de Lizy Tagliani y Flavio Mendoza, previo a interpretar "Wake me up!", de Avicii. Además, a pedido de Marcelo, Jorgito cantó "Por amarte así" dedicado a Nicole. Luego, Pedro Alfonso y Florencia Vigna, quienes bailaron "Walk of life", de Dire Straits, recibieron las bendiciones de Freddy Villarreal y el cantante Andrés Ciro Martínez. Por su parte, María del Cerro contó con la compañía de su hermano Agustín y los saludos de Candela Vetrano y Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, para luego realizar junto a Nicolás Villalba una coreografía de "Don't tell me", de Madonna. En tanto, El Polaco y Bárbara Silenzi fueron saludados por excombatientes de Malvinas y por Daniel Agostini, y bailaron "If you gonna play in Texas", de Alabama.





A continuación, el jurado eligió a las tres parejas clasificadas directamente a las semifinales. La primera elegida, por decisión dividida, fue Federico Bal-Laura Fernández. La segunda, por decisión unánime, fue María del Cerro-Nicolás Villalba. Y la tercera, también por decisión unánime, fue Pedro Alfonso-Flor Vigna.