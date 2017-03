"No más bolsas plásticas": destacan la respuesta de los vecinos a la medida que rige en la ciudad

A una semana de la entrada en vigencia de la Ordenanza que establece que desde marzo no se pueden entregar más bolsas plásticas en comercios santafesinos, el Gobierno de la Ciudad continúa desarrollando acciones vinculadas a la campaña "No más bolsas plásticas" en distintos supermercados y centros de compras de la capital santafesina. Los protagonistas de la iniciativa, "El hombre de la bolsa" y "El monstruo de la bolsa", llegaron este martes por la mañana hasta el supermercado Kilbel ubicado en calle Corrientes 2870 para concientizar a los vecinos.





En una de las cajas, y mientras cargaba los productos en sus bolsas de tela, Federico contó: "El primer día me olvidé y me dieron unas cajas de cartón. Pero a partir de ahí ya traje las mías. Me parece muy bien esta medida. Hay que acostumbrarse, como se hace en otros lugares". Betiana, otra vecina también cargaba su bolso: "Es más cómodo. Además uno no anda con tantas bolsitas. Es una muy buena medida, y una forma de cuidar del ambiente, solo hay que acostumbrarse" expresó en consonancia. Por su parte, Vanina, una de las cajeras, contó que "hay clientes que ya están acostumbrados y traen sus bolsas, incluso desde antes que saliera la Ordenanza, y otros que se están acomodando a esta nueva condición". Asimismo, señaló que "desde el 1 de marzo estuvimos entregando los folletos e informando a la gente que no se iban a entregar más bolsas, y la respuesta fue muy positiva. Alguno se olvida, pero es lo habitual ante algo nuevo".





Concientización

El subsecretario de Ambiente, Roberto Celano, quien estuvo presente en el lugar, señaló que "a partir de la prohibición de entregar bolsas plásticas, estamos dentro de la campaña que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, concientizando a la población sobre el uso de otras alternativas que son ecológicas y amigables con el ambiente".

"Estamos acompañando a todos los comerciantes para que, junto a los propios clientes, podamos llevar adelante esta iniciativa que dio comienzos ya hace algunos años en la Ciudad, pero que desde este mes es definitiva", puntualizó el funcionario municipal. Cabe recordar que a partir de la Ordenanza N° 12.303, se establece que desde marzo no se pueden entregar más bolsas plásticas tipo camisetas en todos los comercios de la ciudad.





Buena recepción

En cuanto al avance de la campaña, el funcionario municipal manifestó estar "gratamente sorprendido por el nivel de acatamiento por parte de los comercios, y la muy buena recepción por parte de la ciudadanía. La experiencia da cuenta que todas las medidas ecológicas son muy bienvenidas por la gente". En ese sentido argumentó que "la eliminación de las bolsas es una medida que se está imponiendo a nivel mundial, por todos los problemas que la utilización de productos que no son renovables causan al ambiente".

Asimismo, tras indicar que la prohibición de entrega de bolsas camisetas no biodegradables y derivadas del petróleo rige para todos los comercios de la ciudad, el Subsecretario de Ambiente llamó "a todos los vecinos para que nos acompañen a lo largo de toda la campaña y que, de aquí en adelante, adopten como una costumbre el llevar las bolsas reutilizables a los supermercados y comercios". El funcionario aprovechó para explicar que por cuestiones de salubridad, la normativa no alcanza a las bolsas de polietileno que son utilizadas, por ejemplo en verdulerías y carnicerías, para almacenar los productos.





Compromiso ciudadano

Cabe señalar que, además del cambio cultural que implica ir a hacer las compras con el changuito o el bolso, la reducción del uso de bolsas plásticas también busca que cada uno de los vecinos se haga más responsable en el tratamiento de los residuos urbanos, buscando que gestione la cantidad de elementos desechables que genera.





En la actualidad, por la cantidad de bolsas en uso, diariamente se sacan los residuos a la calle sin ningún tipo de control por parte de los vecinos, arrojando incluso bolsas vacías dentro de la propia basura. La medida que comenzó a regir desde este mes, llevará a un uso más racional, teniendo en cuenta que las bolsas de polímero vegetal, son de mayor tamaño y resistencia.





Cabe señalar que desde el Gobierno de la Ciudad, se promueven acciones que apuntan a un tratamiento más eficiente de los residuos, como son la reducción y separación de la basura y la producción del compost domiciliario. Esto, junto a otras estrategias, produce una mejora sustancial de la ciudad en materia ambiental, reduciendo además el costo de deposición de los residuos y minimizando la cantidad de materiales que se derivan al Relleno Sanitario, protegiendo de esta manera el aire, el suelo y el agua.