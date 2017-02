"No me quita el sueño"

Ya no hay dudas. Al menos los dirigentes del fútbol argentino así lo hicieron saber el pasado martes. El certamen de Primera División se retomará el 3 de marzo, con lo cual la extensa pretemporada de cada uno de los clubes va llegando a su fin, con un par de amistosos en el horizonte.





En el caso de Unión, serán dos ante Sarmiento de Junín para luego enfocarse de lleno en River.





En estos días de incertidumbre y rumores, Lucas Gamba fue uno de los que más sonó en Unión para ser transferido, algo que no sucedió.

El delantero sabe que esa espera llega a su fin y lo aguarda un lindo semestre con el Tate: "La verdad que está buenísimo que empiece el torneo el 3 de marzo; tuvimos un buen tiempo para trabajar, hicimos muchos amistosos y esperemos arrancar de la mejor manera, la idea es llegar muy bien al arranque y comenzar bien contra River".





Para más adelante, agregar: "Lo veo muy bien al equipo. Nos falta seguir afinando cosas, manejar más la pelota, concretar las situaciones que tenemos, estos días y los partidos amistoso que nos quedan nos van a ayudar para estar más finos en el arranque del campeonato".

"Estoy muy tranquilo"

En el último tramo del semestre anterior, la posibilidad de que Gamba emigre a la MLS de Estados Unidos era un secreto a voces. Su representante era el encargado de llevar adelante las gestiones pero ese seguimiento de varios clubes nunca se plasmó en alguna oferta concreta para el club. Si bien estuvo al tanto de todo en el día a día, el mendocino se atrevió a expresar: "Siempre como lo dije desde un principio tengo la cabeza puesta en Unión, si llega alguna oferta se analizará con el club o con mi representante pero yo estoy muy tranquilo y muy contento en el club".





Para luego sostener: "En todo momento yo pensé en el club, en hacer lo mejor en esta pretemporada, si viene algo y conviene para las partes se verá, pero ahora estoy mentalizado en hacer lo mejor posible para ganarme un lugar y permanecer en él. Realmente no me quita el sueño para nada lo de una posible transferencia, estoy muy tranquilo, contento y agradecido, no me desespera irme".

Volver a su posición

Quedó muy claro, tanto en los partidos que dirigió oficialmente Pumpido como todos los que se llevaron a cabo este año, que el DT considera a Gamba como uno de los delanteros del equipo. Por eso el cuyano, a la hora de dar su opinión, disparó: "Más que nada, Juampi me pide que esté más cerca del área y entre los centrales rivales, así que trabajamos para eso. Ahora vamos a tener 90', algo que nunca jugamos en estos partidos amistosos. Tenemos un buen clima en el grupo, algo que hace más llevadero todo, porque querés que arranque todo y el no saber te desespera un poco".