"No me reprochan nada"

El 18 de noviembre de 2013 es recordado por todos los hinchas sabaleros. Aquel día se produjo la renuncia del expresidente Germán Lerche, quien se fue por la puerta de atrás debido a una rebelión popular que no soportaba más el desmanejo en el que estaba sumido el club. Pero no solo se produjo ese hecho, ya que la consecuencia del mismo fue la no presentación del equipo para jugar ante Atlético de Rafaela.





En aquella oportunidad, los jugadores rojinegros se reunieron con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, para intentar encontrar una solución ya que el club le debía varios meses de sueldo. Pero la irresponsabilidad del dirigente gremial fue aconsejarle a los futbolistas que no se presentaran a jugar, que después el partido se reprogramaría. Con eso claro está buscaban forzar la salida de Lerche, al cual ya le habían soltado la mano desde la AFA.

Eso finalmente terminó ocurriendo, pero el gran perjudicado fue el club y por consiguiente los hinchas, dado que luego se le dio por perdido el partido a Colón y los tres puntos fueron a parar al conjunto rafaelino. Como una mueca del destino, seis meses después, ambos equipos debieron medirse en un partido para ver quién mantenía la categoría con el resultado que todos conocen.

Está claro que si ese partido se hubiese jugado, tal vez Colón no habría descendido. Son supuestos, pero esa duda quedó flotando por siempre en los hinchas sabaleros, para los cuales Sergio Marchi es mala palabra. Luego de ese controversial hecho, el titular de FAA no habló más públicamente sobre su nefasta participación que contribuyó directamente a que el Sabalero perdiera la categoría.





Este lunes Marchi habló en el programa Estudio Fútbol, que se emite por TyC Sports y el colega Horacio Pagani le preguntó justamente por aquel episodio que se mantiene vivo en el recuerdo del pueblo rojinegro. El dirigente intentó dar las explicaciones del caso, aunque se lo notó muy poco convincente.

"Si bien ese partido Colón no lo pudo jugar, se perdió totalmente de vista que a Colón la FIFA le quitó seis puntos por no haber pagado el pase de Falcón durante siete años con 7.000 intimaciones" - Sergio Marchi

Sobre aquel 18 de noviembre expresó: "En realidad hubo un montón de pasos previos, todo el Comité Ejecutivo sabía lo que estaba sucediendo con el equipo. Nosotros llevábamos un detalle de los valores y la deuda que mantenía el club. Nosotros le pedimos al Comité Ejecutivo que reprogramara esa fecha, con notas oficiales. No lo hicieron y en la última reunión el día del partido la disyuntiva era: jugar y no cobrar o cobrar y de alguna forma resolver el tema económico sabiendo que cuando tomás una medida siempre puede tener consecuencias".

Para luego agregar " Yo quiero decirles que los que estuvieron ese día, como Montoya, Alcoba, Landa, sumado a Poblete, Alario, Meli, que eran pibitos que tenían contratos de 7.000 u 8.000 pesos y que la verdad la estaban pasando mal. También me acuerdo de Carniello y si no se tomaba esa medida hubieran perdido todo el dinero. Porque los que no se subieron como el caso de Gigliotti, que deberían preguntarle si Colón le pagó; el caso de Pellegrino (Maximiliano), que es el hermano del técnico (Mauricio) y ellos no cobraron. Ahora el club quebró y no van a cobrar nunca más. En ese momento Carniello pudo pagar su departamento, el otro pudo pagar la Afip, otro pudo llevarse su dinero. Entonces había que tomar una decisión. No fue fácil, después hubo un montón de aditamentos".

"Me van a putear más de lo que me putean, pero yo les pregunté a los futbolistas y ellos necesitaban cobrar, por lo cual tuve que tomar una decisión difícil" - Sergio Marchi

Cuando lo consultaron si aquellos jugadores en algún momento le reprocharon la postura que les sugirió de no presentarse, dijo: "Ese grupo de futbolistas estoy convencido de que no me reprocha nada, fue analizado y hubo que tomar una decisión. Un jugador me dijo: «Sergio a mí me están rematando el departamento», estábamos en el subsuelo del hotel. Fue una decisión tremenda y muy difícil, pero viendo en retrospectiva, uno observa que los muchachos que no estuvieron ahí los alcanzó la quiebra, la ley de fideicomiso, que es la ley de salvataje, que por otra parte es totalmente injusta porque premia al que no paga y que tendrá nueve años para licuar la deuda y cuando cobrés, tenés que estar agradecido de llevarle un ramo de rosas a tu esposa.





Entonces había que tomar una decisión, luego hubo un montón de condimentos colaterales y periféricos que ocurrieron y que obviamente uno no los conoce. Pero luego los va descubriendo, porque increíblemente después que sucedió eso, al otro día apareció toda la plata".

Sobre la manera en que se desarrollaron los acontecimientos aquel día, detalló: "Ese día de la decisión yo fui a la AFA de casualidad, porque quería que televisen la Tercera División y fui a una reunión a Turner. Y me cruzo a la AFA para ver si estaban los cheques para los chicos y me dijeron: «Para Colón no va haber nada» y ahí arranqué para Santa Fe. Si bien ese partido Colón no lo pudo jugar, se perdió totalmente de vista que a Colón la FIFA le quitó seis puntos por no haber pagado el pase de Falcón durante siete años con 7.000 intimaciones. Y hay una anécdota con ese tema, porque producto de lo mal que se portó el Atlante, con quien negocie a muerte para que a Colón no le quiten los puntos, porque el presidente del Atlante era el mismo que yo había tenido como presidente cuando jugué en México. Luego nosotros cobramos la plata de Nicolás Torres, un volante que jugó en el Atlante y que hicimos un reclamo a FIFA y pudo cobrar 200 lucas. Le dije a los dirigentes del Atlante y les mandé la liquidación de que a los pibes de Colón no les pagaban, para que aflojen un poquito. Ese partido ante Atlético de Rafaela fue emblemático, pero también debemos reconocer que fue al único equipo que le quitaron seis puntos".





Por último, ante la pregunta si volvería a tomar esa decisión, afirmó: " Me van a putear más de lo que me putean, pero yo les pregunté a los futbolistas y ellos necesitaban cobrar, por lo cual tuve que tomar una decisión difícil. Nunca en el campo gremial me tocó tomar una decisión de esa magnitud".