"No nos entregamos nunca"

Aunque no hubo actividad laboral para los Tatengues , luego de lo que fue el encuentro ante San Lorenzo y, desde su domicilio particular, el marcador central Leonardo Sánchez tuvo la gentileza de hablar mano a mano con Ovación sobre lo que fue la primera caída bajo la dirección técnica de Juan Pablo Pumpido, cortándose así una racha de cuatro partidos sin perder.

"Creo que el primer tiempo fue parejo. Más allá de que ellos tuvieron la pelota, no nos inquietaron con alguna jugada peligrosa sobre nuestro arco, pero uno de los puntos flojos que tuvimos ahí fue que, cuando recuperamos el balón, no lo entregamos en forma correcta y eso hizo que ellos se nos vinieran", apuntó en la primera parte de su visión de como se fue danto el cotejo ante el Ciclón.

Inmediatamente, el zaguero, agregó: "Lamentablemente el gol de ellos llegó en la parte final y con una pelota parada. La bronca fue que nos marcaron cuando teníamos el partido controlado y en el momento menos pensado, porque aunque la pelota era de ellos, no nos habían comprometido".

—¿Cómo analizás el segundo tiempo, sobre todo porque lo iniciaron abajo en el resultado?

—Comenzamos más adelantados y así se hizo de ida y vuelta, pero de nuevo tuvimos que remarla, porque nos metieron el segundo en el arranque y así todo se nos complicó mucho más.

Con el resultado totalmente desfavorable en el marcador y con dos goles abajo, no fueron motivos para que Unión siguiera buscando el descuento.

"No bajamos los brazos nunca, fuimos a buscar achicar el marcador y eso provocó que San Lorenzo tuviera más espacios para atacarnos y así tuvieron chances claras. Cuando metió el gol Franco (Soldano), seguimos yendo al frente y tuvimos opciones, llegó el tercero y nuevamente tuvimos que empezar de cero. Por suerte llegó el tanto de Vadalá y creo que en la parte final pudimos haber empatado como ellos aumentado", señaló el experimentado hombre Tatengue.

—¿Cómo viste la última jugada en el área de ellos?

—Me parece que hubo mano de Mercier, pero no nos podemos quedar con eso, ya pasó y debemos estar tranquilos, porque aunque no se si jugamos un buen partido no quedaron dudas el esfuerzo que hicimos, lamentablemente no alcanzó como para empatarlo.





Con un rendimiento similar...

—Si hubieran jugado medianamente de la forma que lo hicieron ante Rosario Central la cosa hubiera sido distinta...

—Seguro, porque a equipos como San Lorenzo, que tienen jugadores de mucha jerarquía, no le podes dar ninguna ventaja porque que cuando llegan no perdonan.

—Analizando el encuentro del sábado al de la fecha pasada...¿en donde creés que fallaron?

—Por momentos nos apuramos en el último pase y eso hizo que estuviésemos imprecisos en el toque final, es algo que deberemos corregir pensando en lo que viene. Racing tiene hombres que manejan bien la pelota y no deberemos dejarlos que la manejen, pero todo saben que nuestro objetivo es adueñarnos rápido de la pelota para manejar el encuentro y sobre todo cuando estaremos ante nuestra gente.





La conclusión

"Lo que pasó quedó atrás, vamos a sacar nuestras conclusiones desde la primera práctica y después vamos a enfocarnos en el partido del fin de semana. Tenemos la gran oportunidad de irnos a las vacaciones con una victoria y creo que de la manera en que se nos vienen dando las cosas en Santa Fe y no sólo por los resultados sino por el rendimiento que estamos mostrando estamos ante una gran posibilidad de sumar de a tres.

—La regularidad en el 15 de Abril fue clave en la última parte de esta primera parte del campeonato...

—Es cierto, en los primeros partidos nos costó encontrarle la vuelta porque también los rivales se nos cerraron, pero después conseguimos una importante serie de victorias de local y ojalá que contra Racing no sea la excepción. Si ganamos creo que vamos a cerrar un semestre positivo y nos iremos al descanso merecido, pero pensando que desde el 3 de enero se vendrá otra etapa importante porque somos conscientes que tendremos un comienzo de torneo complicado.

La autocrítica de Leonardo Sánchez no hizo otra cosa que confirmar el alto grado de análisis que tiene el grupo que actualmente comanda Juan Pablo Pumpido y que esta mañana volverá, a partir de las 9, a los entrenamientos en el Predio Casasol.