"No puedo caer todavía por lo que alcanzamos"

Es de la nueva camada, esa que viene empujando y se ganó un lugar y mucho respeto en el básquet local.

Su historia está vinculada desde pequeño con Colón (SJ). Por eso el presente es doblemente feliz al llevar a la gloria al Conquistador en el Torneo Oficial Raúl Candioti. Atrás quedó la definición perdida el año pasado ante el clásico rival. Ni más ni menos que los rojiblancos batieron al club que más títulos cosechados en este tipo de competencias.





En un mano a mano con Ovación, Pablo Galetto expuso su alegría por el objetivo conquistado: "Después de tanto trabajo, tanto sacrificio y esfuerzo se tiene que festejar así, creo que se coronó una noche espectacular y no puedo caer, estoy muy contento pero estaba tan lejos y haber logrado algo así es increíble".

Nada es producto de la casualidad, y Colón (SJ) sabe de morder el polvo y levantarse. Así lo recuerda el estratega del flamante campeón: "En 2012 nos toca perder la categoría, yo dirigía las inferiores del club y en 2013 agarré el equipo, empecé este proceso que terminó con el campeonato, es muy largo, nos tocó ascender en 2013, en 2014 mantuvimos la categoría y el año pasado perdimos la final con Sanjustino, hay jugadores que vienen desde 2013, para mí hay dos caminos para tomar: invirtiendo mucha plata con grandes nombres y otra fue la nuestra, un proceso sumando jugadores de calidad para ganar, uno lo siente como propio y después de cuatro años terminar con un título es muy importante".

La serie final

Galetto dio detalles de cómo se preparó el Conquistador para afrontar el playoffs decisivo ante GyE A: "Tratamos de no pensar en la historia, GyE tenía jugadores con varios campeonatos encima y saben jugar estas instancias, para nosotros era algo nuevo, tratamos de no trasmitirlo a los jugadores, sabíamos que teníamos una chance, el año pasado sabíamos que era muy difícil porque Sanjustino tenía un equipo de otro nivel pero esta vez creíamos que podíamos hacerlo posible, los jugadores entendieron el mensaje, presionar, jugar a cancha abierta, el triple del Negro Villalba nos dio un buen envión en el primer partido, en nuestra cancha nos hacemos fuertes, a GyE no le gustó el desorden que propusimos, lo cerramos mejor y por suerte nos quedamos con el campeonato".

La ausencia de Sanjustino

El eterno adversario se bajó del Oficial con el certamen en marcha. Galetto no esquiva la pregunta en una ciudad donde la rivalidad es grande: "Creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, la gente de Colón se acordó mucho con los cánticos, soy una persona que si bien le gusta ganar y a Sanjustino mucho más, primero pienso en Colón, por eso nuestra gente tiene que disfrutarlo, es algo único que nos costó un montón, se nos hicieron en este tiempo pequeños clásicos con GyE y Rivadavia porque nos estamos enfrentando en etapas decisivas, siempre con respecto, disfruto que haya salido campeón Colón porque entramos todos en la historia".