"No recibimos ningún proyecto del gobierno de Santa Fe para hacer obras hídricas"

Tras la reunión de coordinación que hubo ayer en Santa Fe ante la emergencia hídrica en la región, el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, sentenció que en la provincia no se está ejecutando ninguna obra hídrica porque la provincia "no presentó ningún proyecto", mientras que en Córdoba están ejecutando once proyectos al respecto por más de 200 millones de pesos.





El viceministro se refirió de esta manera a las obras de infraestructura para afrontar la situación hídrica, luego de la reunión que ayer se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe entre el gobernador Lifschitz y el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Bruyaile.





"Con el gobernador hemos avanzado en la creación de un Comité de Cuenca y en la elaboración en conjunto de estos proyectos, donde se realizan las obras interprovinicales (como las Cuencas de La Picassa, Río Quinto y Carcarañá), ya llevamos once obras en ejecución entre Córdoba y Santa Fe, obras ya iniciadas en Córdoba y que fueron aceptadas por (el ministro de Infraestructura de Santa Fe) José León Garibay, que hoy están haciéndose del lado cordobés, porque así se ha planificado, porque el gobierno cordobés ya ha enviado los proyectos", argumentó el viceministro del Interior.





Y agregó que "ayer quedamos con el gobernador de Santa Fe que vamos a empezar a trabajar para que nos envíe los proyectos, porque sino para nosotros es imposible institucional y legalmente poder avanzar en las obras sin que el gobierno provincial nos remita los proyecto", manifestó el funcionario nacional, quien, no obstante, dijo estar en buena sintonía con el gobierno provincial.





No obstante, De Luca recalcó que "vemos muy buena predisposición del gobernador y su equipo, pero hacen falta los proyectos para avanzar. Y si bien no es momento para hacer un análisis político ni entrar en confrontaciones, con Lifschitz hemos avanzado, pero claramente ni con los gobiernos provinciales ni nacionales anteriores ha habido una sola obra ni ningún otro proyecto que tienda a solucionar este proyecto de manera estructural. Nosotros en este año hemos avanzado en hechos concretos y lo seguiremos haciendo".





Consultado sobre si la provincia de Santa Fe estaba en mora respecto de estos proyectos, y sin querer entra en polémicas, sentenció que "no nos ha enviado los proyectos ejecutivos para poder avanzar, sí han estado en las reuniones del Comité de Cuenca y avalado estas obras que hemos iniciado y del que estamos próximos a licitar en los próximos meses, como el canal San Antonio que divide Santa Fe con Córdoba, una obra de 800 millones de pesos, eso ya está todo conversado".





"El gobernador ha quedado en enviarnos los proyectos en las próximas semanas, como tantos otros proyectos que hemos hecho con la provincia, como el Acueducto Rosario o el Colector Espora -en Santa Fe- y en obras de urbanización que hemos ido firmando por más de 1300 millones de pesos".