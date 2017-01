No se quedó callada: la mujer del Kun y un mensaje contundente

La relación entre Sergio Agüero y la cantante Karina parece afianzarse cada vez más. La pareja es, además, muy querida por la prensa y la gente, pero hay alguien que no está muy feliz.

En las últimas semanas hubo un fuerte cruce entre la actual mujer del Kun y su ex, Gianinna Maradona. La "Princesita" volvió al país y dio su versión de los hechos.

"Aprendí a manejarme, por eso no hablo nunca de mi vida privada. Pero sí cuando creo que hace falta. Mirá que yo soporto que se metan conmigo con cosas que sé que son mentiras y si hubiese querido tele me hubiese sentado en muchos momentos a decir mi verdad. Pero la verdad es que no me interesa", intentó minimizar Karina en una entrevista con Crónica.

Sin embargo, después se animó a responderle a la hija del 10 en vivo: "Si hice esto es porque... con mi hija no. Lo volvería a hacer, no estoy arrepentida y me mantengo en esa postura. A mí no me defiendo nunca".

"Me parece que en problemas de grandes a los chicos no hay que meterlos. Entiendo que por las redes muchos pueden decir: 'Nena, la estás metiendo vos'. Pero yo sé que dejé bien claritas las cosas que tenía que dejar y que no va a haber más problemas", agregó.

"Si querés salir en algún portal de espectáculos, ya no es mi problema. No hace falta que expongas a los nenes", disparó la cantante.

"La tele me la gané siempre sola y no hablando mal de otro artista. No invento cosas para salir en la tele, no lo necesito", concluyó. ¿Habrá respuesta?