No todo es lo que parece: el peor momento de Mayweather

La situación económica de Floyd Mayweather parece estar más complicada de la cuenta. Según informa en su página web el popular escritor Tony Robbins, autor de artículos en publicaciones como 'Time', 'Newsweek', 'Fortune' o 'Vanity Fair', entre otros, Mayweather estaría gastando cerca de 75 millones de dólares al año y estaría cerca de caer en la ruina.





"Pareciera que Mayweather tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, pero eso forma parte del pasado. Conocido por sus exorbitantes gastos y su imprudente comportamiento financiero, se reporta que Mayweather gasta hasta 75 millones de dólares al año, un hábito que en años recientes lo ha llevado a tener serios problemas financieros, incumpliendo préstamos e incurriendo en sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas debido a impuestos sin pagar", revela el escritor.





"No me malentiendan, Mayweather es un atleta extraordinariamente dotado y con una ética de trabajo increíble. Ha ganado cada dólar que ha hecho. Pero su idea sobre el dinero es la de ganar y gastar. El rapero 50 Cent – ex socio de negocios de Mayweather – resumió la estrategia financiera del boxeador: 'Peleas, consigues el dinero y gastas el dinero.' Si deja de pelear, la máquina de dinero se detiene, se detiene el flujo de efectivo, Sus ingresos se detienen. Su mundo financiero se detiene de repente", sentencia.