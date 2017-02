"Nos comprometimos a que el fútbol vuelva el 3 de marzo, pero el dinero no alcanza"

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, estimó este jueves que la dirigencia de AFA honrará el compromiso de reanudar los torneos de fútbol el próximo 3 de marzo, pero advirtió que el dinero que recibirán los clubes para esa fecha, unos 350 millones de pesos, "no alcanza" para afrontar los compromisos de las entidades más necesitadas.



En ese sentido, el dirigente responsabilizó al gobierno nacional por considerar que "una vez más, no cumplió" con lo que se había pactado para la vuelta del fútbol en el país.



En efecto, el dinero que percibirán los clubes antes del primer fin de semana de marzo será los 350 millones de pesos que corresponden a la rescisión del contrato de Fútbol para Todos (FPT), cuya formalización se producirá mañana en la Asamblea de Representantes prevista en el predio de AFA en Ezeiza.



Otros 180 millones que los clubes pensaban disponer para costear los gastos de logística de los torneos finalmente no serán recibidos y sí serán destinados, en un plazo todavía no definido, para que la casa madre del fútbol argentino afronte otros compromisos.



Esa cifra la componen los 140 millones que pagará Radio y Televisión Argentina (RTA) para televisar el resto de la temporada en curso con El Trece, Telefé y Canal 9 como pantallas principales y 40 millones que aporta el main sponsor del Campeonato de Primera División.



El cuadro de desfinanciamiento de los clubes se agravó después que la Comisión Audiovisual de AFA pospusiera para la semana próxima la definición del nuevo socio privado que suscribirá el nuevo contrato de televisación.



En principio, estaba previsto que el ganador de la licitación se comunicara hoy para aprobar ese vínculo en la Asamblea de mañana y, de esa forma, llegar a percibir los 1.200 millones que la nueva empresa debe liquidar en concepto de llave de negocio.



Russo explicó hoy que tanto Fox/Turner, ESPN como Mediapro "hicieron propuestas que son bastante parejas", pero que "hay muchos detalles para consultar", por lo que la decisión se tomará "mínimamente la semana que viene".



"Nos tomaremos los días que hagan falta. Las tres empresas están en carrera", aseguró Russo, integrante de la Comisión Audiovisual, en diálogo con TyC Sports.



"Nosotros mantenemos el compromiso de empezar el fútbol el 3 de marzo pero el dinero no alcanza, hay clubes que están en serios problemas. El gobierno no nos han cumplido con lo que se había acordado", cuestionó el dirigente de Lanús.