Lucas Gamba corrió, batalló, intentó siempre pero chocó contra la férrea defensa del Halcón y casi no tuvo posibilidades ofensivas en el 15 de Abril.





El mendocino no anduvo con vueltas a la hora de analizar la actuación del equipo ante su gente: "Tuvimos todos muy bajo nivel. Queda un poco de bronca por el penal, pero tampoco le podemos echar la culpa al arbitro si jugamos mal".





Cuando lo consultaron respecto a la actuación del equipo rojiblanco en San Juan, Gamba no dudó en responder: "Hoy (por anoche) se jugó peor. Nosotros no somos esto y no estamos acostumbrados a jugar. Calculo que el próximo partido cambiaremos".





Defensa y Justicia tal vez se llevó de Santa Fe un resultado amplio e impensado de acuerdo a la tenencia del balón y lo que vino a proponer y finalmente plasmó. En este sentido, el delantero Tatengue respondió: "No creo que haya sido una victoria justa la de ellos, porque no habían hecho casi nada y se encontraron con ese gol que abrió el partido".





En la parte final, se refirió a la jugada polémica que pudo cambiar el rumbo con un penal que el juez Paletta decidió ignorar en favor de Unión: "No podemos entrar en una locura por una jugada que no se dio. Ya somos grandes y no podemos dejar de entender que no se puede jugar con la cabeza sacada"