Novedades sobre el supuesto romance entre Rodrigo Noya y Cande Ruggeri

Noches atrás, las redes sociales estallaban con una inesperada noticia. ¿Surgió un romance entre Rodrigo Noya y Cande Ruggeri?





Cande-Ruggeri-20.jpg









A partir de una serie de imágenes que ambos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, una fuerte oleada de rumores comenzó a sugerir que "algo" estaba sucediendo entre la modelo y el actor.

Embed

Por su parte, Noya, se convirtió en trending tópic a las 4:30 AM de la madrugada del viernes y todo el mundo comenzaba a preguntarse si realmente el chico de anteojos se había levantado a la bella hija del Cabezón Ruggeri.

Embed

Lo cierto que este sábado, las especulaciones con respecto al supuesto romance volvieron a cobrar fuerza. ¿Acaso no es de extrañar que los tortolitos aún no hayan mencionado el tema en ninguna de las redes que ambos manejan? No es más sospechoso el mutismo en el que los protagonistas de esta historia han decidido encerrarse, que una leve aclaración disparada en Twitter o Instagram?

En este caso, la falta de información, podría ser la señal más contundente; la "novedad" en sí misma.

¡Te lo dejo a tu criterio!