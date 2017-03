Nuevo DNI: para el Registro Civil hay pocas personas que aún no lo tienen

Este miércoles el Registro Nacional de las Personas (Renaper) recordó que a partir del próximo 1 de abril el único documento válido será el DNI digital, y que los ciudadanos que todavía tienen el documento de tapa verde, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica o DNI libreta celeste escrito a mano, deberán actualizarlo antes de dicha fecha.

En ese sentido, el organismo advirtió que con los mencionados formatos a partir del mes próximo no se podrá realizar ningún trámite a nivel nacional. Asimismo, aclaró que los adultos mayores de 75 años y los incapaces declarados judicialmente quedan exceptuados de dicha renovación.





En tanto, consultado por Diario UNO respecto de la renovación de documentos en la provincia, el director del Registro Civil, Gonzalo Carrillo, dijo que "actualmente está casi cubierta toda la población", y que la mayoría de los turnos que se dan son actualizaciones o renovaciones de DNI, por pérdida extravío, u otros motivos.



LEER MÁS: El Colegio de Abogados relevará en los barrios a quienes no tienen el nuevo DNI





El funcionario dijo que son muy pocos los trámites por día que se realizan en el organismo por este motivo, y que desde fines de 2015 se estabilizó la demanda y desde entonces, no varía mucho.





"Para tener una idea, el Centro de Documentación de Santa Fe hacía 450 trámites por día, y hoy está en un promedio de 80", graficó.

Igualmente, hizo hincapié en que "aquellas personas que aún no hicieron el trámite, deberían hacerlo esta semana" para poder tener el nuevo DNI en los primeros días de abril.





Acceso a la identidad

En el marco de la política de fortalecimiento de las vínculos institucionales, el Colegio de Abogados de Santa Fe (CASF) suscribió en septiembre del año pasado un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia que tiene por objetivo "garantizar el efectivo acceso al derecho a la identidad para las personas que se hallan en una situación de extrema vulnerabilidad".





En la práctica, el acuerdo implica relevar en los barrios a quienes no tienen el nuevo DNI.





"Estamos poniendo en marcha la estructura", señaló al respecto Noelia Barrios Colman, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del CASF, que lleva adelante el contacto con las organizaciones barriales que ayudarán en el relevamiento.





En función del convenio firmado, la modalidad para implementarlo supone que el Colegio de Abogados tome contacto con la realidad de cada barrio, a través de alguna institución del lugar (centro de salud, vecinal, ONG, entre otros).

Datos.jpg



"Justo esta semana estamos en las tratativas con el director del Colegio, para que nos autoricen los afiches, para mandarlos a estas instituciones. Una vez realizado esto, las instituciones tomarán los datos de las personas que aún no tienen el nuevo DNI y nos lo pasan a nosotros", contó.





Luego, desde el Colegio se remitirá la información al Registro Civil para que se gestionen las partidas correspondientes y para que, aquellas personas que no puedan afrontar el costo del trámite que es de 60 pesos, sean subsidiados a través de Desarrollo Social.

"Obviamente que nos urge, porque la última prórroga para renovar el DNI es hasta el 31 de este mes", explicó Colman.





En tanto, respecto de las afirmaciones sobre el bajo porcentaje de la población que aún no dispone del nuevo DNI realizadas por el director del Registro Civil, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del CASF, dijo: "Que prácticamente no queden, no le quita importancia a las que queden".

Embed Desde HOY se puede tramitar en #SantaFe el DNI EXpress. ¿Cómo y cuánto cuesta tramitarlo? ►► https://t.co/mY3WBbSsSA pic.twitter.com/cARNxNsL1O — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) January 6, 2017



En esa línea, graficó que en el último operativo de documentación que se realizó en el marco del Plan Abre, en el que con una camioneta de la provincia se recorrió Varadero Sarsotti, Centenario y Las Lomas, entre otros barrios, hubo personas que no pudieron hacer el trámite de renovación, por un problema de capacidad operativa.





"No es que van con la camioneta y pueden hacer el DNI a todos. Hubo personas que quedaron afuera. Entonces, esto termina plasmándose en la accesibilidad de los derechos. Por ejemplo, hay organizaciones que hacen capacitaciones profesionales y como las personas no tienen el DNI, no se pueden inscribir", ejemplificó.





"Cuando nos reunimos en octubre con funcionarios del Registro, les preguntamos cómo eran las estadísticas que tenían. Ellos nos dijeron que estaba el 95% de la provincia cubierto, pero ese 5% que falta, es muy probable que esté concentrado en las ciudades con mayor cantidad de población. Por ejemplo, Rosario y Santa Fe, pero no se sabe en qué partes y en qué barrios específicamente. En definitiva el 95% sobre 100% es muy bueno, pero falta gente", agregó.





Por este motivo, contó que los dos primeros operativos que se van a realizar en el marco del convenio firmado será con personas en situación de calle y ciudadanos de pueblos originarios.