Ocho de cada diez empleadores no prevé tomar personal en 2017

Un 79% de los empleadores consultados no espera cambios en su plantel durante el año próximo, en medio de un mercado que registra un retroceso de un punto porcental en las expectativas laborales para el primer trimestre de 2017 en la medición interanual.Del total de la muestra, un 79% de los empleadores no espera cambios, un 12% pronostica que incrementará sus niveles de contratación, el 5% anticipa un descenso y un 4% aún sabe qué hará.En ese escenario, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) que elabora la consultora ManpowerGroup para el primer trimestre de 2017 avanza 6%, lo cual "no representa cambios con respecto al trimestre anterior, pero sí una disminución de 1 punto porcentual respecto al mismo trimestre de 2016".Entre los sectores económicos analizados, las intenciones de contratación más sólidas se registran en Agricultura y Pesca y Manufacturas, con expectativas que crecen un 15% y 10%, respectivamente.Por su parte, Transportes y Servicios Públicos reporta los resultados más bajos, con una Expectativa que implica un retroceso de 1%."A nivel regional, los planes más optimistas son reportados por los empleadores de la zona pampeana, con una expectativa de +11%.En contraposición, la Patagonia presenta la más baja con un valor de 5%", sostuvo el sondeo. De acuerdo a los 800 empleadores encuestados, los planes de contratación se mantienen positivos en ocho de los nueve sectores económicos y en cinco de las seis regiones analizadas."Las intenciones de contratación para el comienzo de 2017 mantienen valores moderados, muy alineados con los resultados arrojados en el trimestre anterior, y con un gran volumen de empleadores que no planean cambios en sus dotaciones", analizó el director nacional de operaciones de ManpowerGroup Argentina , Fernando Podestá."Sin embargo, se pueden ver signos de cierta recuperación para algunos sectores, como son los casos de Agricultura y Pesca, que crece por tercer trimestre consecutivo; o Manufacturas que lo hace por segunda vez", evaluó.El estudio arrojó que en la comparación trimestral, los empleadores de cuatro de los seis sectores reportan expectativas de contratación más débiles. Declives de seis y cinco puntos porcentuales son registrados en los sectores de Construcción y Finanzas, Seguros & Bienes Raíces, respectivamente.Sin embargo, las perspectivas mejoran en tres sectores, que incluyen a Agricultura & Pesca y Minería, ambos con una mejora de ocho puntos porcentuales. A su vez, en la comparación interanual, las expectativas de contratación retroceden en cinco de los nueve sectores.