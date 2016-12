Olimpíadas académicas: una oportunidad para poner en juego los conocimientos

La escuela técnica Nº 478 Nicolás Avellaneda tuvo una performance destacada en las Olimpíadas Nacional de Construcciones y Electromecánica. El equipo de adultos obtuvo el oro y el de jóvenes, la plata. Esos méritos académicos y que ponen en alto a la provincia en competencias nacionales los hicieron merecedores de un lugar entre los Destacados 2016.

Ariel Burela, uno de los alumnos de 6º año Construcciones del turno noche que obtuvo el primer lugar, y Laura Sánchez, vicedirectora de la institución educativa destacaron la importancia del reconocimiento de Diario UNO como una instancia más para difundir las buenas noticias de las escuelas y para promover que más jóvenes y adultos se animen a participar de ese tipo de competiciones que les permiten poner sus conocimientos en práctica.

"Para mí esto fue una alegría muy grande. Ponerme a estudiar después de tanto tiempo fue un desafío muy grande. Así que ganar el concurso a nivel nacional fue la frutilla del postre. Y recibirme es un logro grande y una alegría enorme", contó Burela.

Tras haber conseguido su título de técnico se prepara para enfrentar nuevos desafíos. "El año que viene me voy a poner a trabajar. Ahora ya no tengo más pretextos y no veo la hora de salir al mercado a competir con colegas. Ya tengo algunas opciones que estoy analizando", destacó.

Por su parte, la vicedirectora señaló: "En la escuela queremos seguir trabajando, incorporar más alumnos para que sigan participando de las Olimpíadas. La competencia es sana y los alumnos empiezan a poner en juego un montón de conocimientos que tenían y no saben que los tenían. Así que trabajar en forma interdisciplinaria, con otros compañeros, hace que los resultados sean muy buenos. Además, en la vida, se trabaja de esa manera, en equipo y valorando los aportes de cada uno".