Cómo superar la frustración

BERNARDO STAMATEAS.jpg



Para vencer la frustración, necesitamos recuperar la dignidad. Y también tener muy presente que no es posible complacer a todo el mundo. Nunca deberíamos ir detrás de metas y sueños ajenos, sino solamente de los propios. Te invito a conocer los rasgos de alguien con dignidad:





Sabe quién es





Todos los seres humanos necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos. No es sencillo porque, por lo general, cuando uno mira hacia adentro, puede encontrarse con cosas que no resultan muy agradables. Aun así, jamás deberíamos temer conocernos tal y como somos. Muchas veces sabemos más del otro que de nosotros mismos. Conocerte te hace una persona digna de ser conocida y admirada por los demás.





Es el/la líder de su propia vida





Si pretendemos vivir una vida de resultados, necesitamos liderar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. No podemos guiarnos por lo que piensan, sienten o hacen los demás. Una persona digna toma las riendas de su mente, su cuerpo y su espíritu porque sabe que tiene la capacidad innata para elegir qué pensar y, como resultado, cómo sentirse y cómo accionar. Pero, ¿qué significa liderarse a uno mismo?, tal vez te preguntes. Es elegir los objetivos que quiero alcanzar y, para ello, decidir cómo voy a pensar, a sentirme y a actuar. También descartar todo aquello que quizás ayer me sirvió pero hoy ya no me resulta útil.





Tiene confianza en sí misma, aunque se equivoque





Todos cometemos errores pero eso no nos convierte en "errores caminando". Cuando uno se equivoca, a veces, le cuesta confiar en sí mismo. Sobre todo, cuando tiene que enfrentar una situación similar. Por ejemplo, en el caso de una ruptura de pareja. Quien se ha equivocado antes teme volver a repetir lo mismo. Por la misma razón, otros se hacen adictos a la opinión de los demás, antes de decidir algo importante. Lo cierto es que no siempre nos va a ir bien en la vida, pero aun cuando fracasemos podemos seguir confiando en nosotros mismos y en el potencial ilimitado que llevamos adentro para que "esta vez" nos vaya bien. Todos tenemos la habilidad de corregir lo que está mal, aprender de eso y seguir adelante. Es decir, de crecer y superarnos a nosotros mismos, a pesar de que nos hayamos equivocado.





Se fija prioridades





Para no estresarnos ni frustrarnos, necesitamos fijarnos prioridades. Esto quiere decir aprender a decirle que no a lo secundario, a esas cosas que podemos postergar o delegar sin que hacerlo nos cambie la vida en absoluto. ¿Sabés decirle que no a aquello que requiere tu atención pero no es prioritario? Una persona digna pone límites claros y no permite todo en su vida, en especial, lo que no desea hacer o le roba tiempo para dedicarse a lo que sí desea hacer. Es fundamental limitar lo negativo, lo que no nos hace bien, porque podría llegar a convertirse en un obstáculo.





Separa tiempo para sí misma





¿Solés dedicar tiempo a vos mismo? A todos nos gusta pasar tiempo con otras personas y socializar; pero también es bueno disfrutar el estar solo. Mucha gente no puede estar sola pero todos podemos aprender a disfrutar la soledad y hacer uso de esos momentos para conocernos, para dedicarnos a aquello que amamos, para relajarnos y descansar. Algunos no soportan estar a solas porque no se llevan bien consigo mismos, aunque parezca increíble. Pero si logramos disfrutarnos en soledad, sin duda después disfrutaremos mucho más la compañía de otras personas. Nunca deberíamos temerle a la soledad porque tal actitud podría conducirnos a la codependencia.





Es tenaz y determinada, pase lo que pase





Muchos se frustran porque pasa el tiempo y ven que aquello que un día se propusieron todavía no llegó. Entonces escogen darse por vencidos y pensar que tal vez eso no era para ellos. La verdad es que todos los exitosos se caracterizan por su tenacidad y su determinación para seguir intentando e intentando, hasta ver sus sueños convertidos en realidad. Dicha actitud los convierte en personas dignas. Ellos no viven esperando que las cosas sucedan, sino que se mueven y van detrás de ellas haciendo que se activen. La tenacidad y la determinación nos permiten perseguir nuestros sueños y alcanzarlos.





Cuando recuperamos la dignidad, somos libres de las circunstancias y de la gente y lo que en algún momento fue nuestra frustración hoy es nuestra fortaleza. ¡Es posible salir de la frustración! Es posible dejar atrás el enojo, la tristeza, la culpa y el dolor. No naciste para vivir frustrado, sino para pelear por las cosas que querés lograr, sin importar cuántas veces tengas que recomenzar.





Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com.