Por qué nos negamos a enfrentarnos a los espejos

Cada vez que vos y yo nos acercamos a un espejo para mirarnos, pasamos por un proceso:





1. Nos plantamos con un criterio preestablecido.

Lo primero que nos pasa es que vamos al espejo con un concepto preestablecido sobre nosotras mismas, sobre nuestra imagen, nuestro cuerpo. Cuando vamos a mirarnos a un espejo no lo hacemos inocentemente, sino que llevamos de antemano una serie de información de lo que creemos que es nuestro cuerpo.





2. Hacemos foco en lo que no nos gusta e ignoramos lo que sí nos gusta.

¿Por qué nos enfocamos en lo que no nos gusta? Porque lo que sí nos gusta no nos genera ansiedad, y por eso no lo resaltamos y tendemos a ignorarlo. ¿Qué es lo que no te gusta de vos cuando te mirás en el espejo? ¡Eso es justamente lo primero que vas a mirar cuando te pares frente a un espejo!





3. Nos comparamos internamente con un modelo de perfección que tenemos en mente.

Todas tenemos un modelo de perfección de lo que debería ser y que no es en nosotras. En nuestra mente siempre hay una Blanca Nieves buena, y nosotras, que somos feas, que no tenemos toda esa belleza, también somos malas, porque la cultura nos ha enseñado que lo feo es malo y lo lindo es bueno. Lo que pensamos de nuestro aspecto es mucho más fuerte que la imagen que vemos en el espejo. Esta es la razón por la que muchas mujeres deciden no mirarse al espejo. Como saben que van con un criterio previo, dicen: "¿Para qué me voy a mirar, si ya sé lo que voy a ver?". Mirarse al espejo es mirar los pensamientos que hay sobre nosotras y nuestro cuerpo en nuestra cabeza. El espejo es inocente, no te enojes con él, ¡lo que tenés que cambiar es tu cabeza, tus pensamientos!





Pasos para transformar nuestra mente





La mayoría de las personas en todo el mundo estamos disconformes con todo nuestro cuerpo o con alguna parte de él. El 99% de las personas tiene algo de su cuerpo que le gustaría cambiar. Hay una disconformidad generalizada con el cuerpo porque nuestra mente está atada a lo cultural, y la cultura no quiere que se manifieste lo que verdaderamente somos, por eso nos mantiene en un estado de disconformidad constante, de manera que no podamos descubrir quiénes somos realmente.





La cultura nos bombardea con modelos de vidriera, modelos que sirven para ser expuestos, pero no para ser usados. ¿Viste alguna vez las bailarinas de los programas de televisión? Esos cuerpos de las bailarinas los ves a través de la vidriera, no sabés el sacrificio que hacen puertas adentro para verse así. Vos y yo no nacimos para estar en ninguna vitrina, vos y yo tenemos un cuerpo que se usa, y se usa mucho, y para bien. Vos y yo no estamos para la vitrina, nosotras usamos este cuerpo todo los días de nuestra vida, y como las mujeres pasamos todo por nuestro cuerpo, este refleja todo lo que vivimos.





Tenés que saber que hay alguien que desearía tener el cuerpo que vos tenés, y con lo que vos tenés estaría haciendo mucho más de lo que estás haciendo. Muchas veces por no estar a gusto con tu imagen, por no estar a gusto con tu cuerpo, hay cosas que no hacés, te restringís y achicás tu mundo. Pero necesitás saber que hay alguien que dice: "Ay, si yo fuera como esa mujer, ¡las cosas que podría estar haciendo!". Por eso, empezá a cambiar atención por placer, cambiá la atención de pararte delante del espejo y empezar a probarte ropa para concluir que nada te queda bien por el placer de darte un baño de inversión, por ejemplo. Cambiá esa atención que ponés en tu cuerpo por cosas que te sean placenteras. Dejá de leer revistas donde hay modelos perfectas y leé un buen libro que sea placentero; hacé cosas que te hagan bien, que te hagan sentir placer. Disfrutá más, dejá de contar calorías, dejá de penar en los rollitos de tu cintura, dejá de pensar en fealdad y empezá a darte más placer, un buen masaje, un buen baño de inversión, una crema en la cara que te haga disfrutar, un perfume.





Querida mujer, necesitás saber que sos una obra maestra, sos como un vino que si es bueno, mejora con el paso del tiempo. Hay obras maestras que están escondidas, que nadie las ve, pero hay obras maestras que han sido puestas en mejores lugares. Vos y yo tenemos que ampliar nuestra capacidad de darnos una mejor vida, y eso solo lo podemos hacer nosotras. Solo vos podés darte una mejor vida, solo vos podés dejar de pensar en esa Blanca Nieves perfecta y cultural, para entender que sos una bella escultura. Merecés darte la mejor vida, por eso, ¡ponete en el mejor lugar y empezá a brillar!