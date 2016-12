Ordenan una audiencia pública por la instalación de una antena

A finales de 2014, un grupo de vecinos de Santa Rosa de Calchines se pusieron en contacto con integrantes de la Asociación Civil ecologista Capibara, para expresarles su preocupación frente a la inminente instalación de una antena de telefonía celular en un predio perteneciente a la comuna costera. Desde ese momento, la ONG comenzó a asistir a los pobladores en el proceso de interpelación al gobierno local para que brinde información, fundamentalmente, entendiendo que, de acuerdo a la legislación provincial, era inviable la instalación de la antena en el lugar elegido.





Agotada la fase administrativa, el reclamo continuó con una presentación judicial anclada en la Ley Provincial Nº 10.000 (recurso contencioso en defensa de intereses simples o difusos), que terminó derivando en una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, que exhortó a la Comuna de Santa Rosa de Calchines, y al Ministerio de Medio Ambiente a convocar a una audiencia pública por la instalación de la antena en cuestión, tal cual fue solicitado por los patrocinantes de la acción legal en el petitorio presentado en la Justicia.





En diálogo con UNO, el abogado Rafael Colombo, integrante de Capibara destacó que entre los argumentos jurídicos que se expusieron se encuentra la infracción a la Ley Provincial Nº 12.362 (de telefonía celular) respecto a la localización del soporte, tensores y estructura de la antena; y el incumplimiento de normativas ambientales por lo cual también cuestionó a la cartera de Medio Ambiente.





"Es una ley provincial de antenas, que dice puntualmente que no se pueden instalar en inmuebles, o sus adyacencias en las que funcionen centros educativos, de salud, deportivos, o entidades intermedias, o que sean lugares de concurrencia masiva", indicó.





Puntualmente, frente a la intención de instalar la estructura en el predio comunal, la ONG acreditó ante el juez que se trataba de un lugar de "concurrencia masiva", cercano a un centro de salud, frente a un pelotero, a un centro comercial con varios locales, y al lado del tanque de agua de la Cooperativa Comunal.





En ese sentido, manifestó que la discusión se encaró en varias direcciones, y que cuando comenzaron a indagar respecto de la documentación y los permisos otorgados, "se encontró algo muy grave": la comuna había derogado la ordenanza existente respecto a la instalación de antenas, y había sancionado una nueva, como un método de evadir las restricciones de la anterior norma.





"Sancionaron una ordenanza que les permitía instalar la antena donde querían. Eso es claramente una violación al principio de no regresión. No se puede retroceder en los estándares de protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas yendo hacia instancias más regresivas", explicó.





Según señaló Colombo, el objetivo de la presentación fue generar y promover una instancia de participación abierta, plural, y democrática, donde actores del ámbito académico, científico, profesionales, vecinos y Estado, puedan dialogar sobre este tema, y tratar con toda la información disponible de llegar a la mejor decisión posible.





Por último, el letrado reflejó que desde un comienzo se trató de un proceso con un sinnúmero de irregularidades, infracciones jurídicas, y "poco espíritu democrático de la comuna a la hora de tomar decisiones", y que la discusión en sí no es por una antena, sino por el lugar elegido.





"No es que decimos que no a las antenas, decimos que no a la actitud del gobierno comunal. Porque también se plantea que la gente quiere mejor conectividad, pero no en el lugar donde pretendían instalarla, sin consulta previa, y con un estudio de impacto ambiental, encargado a una profesional de la provincia de San Luis, con un encabezado que habla de Helvecia y no de Santa Rosa, y con párrafos completos extraídos de Wikipedia", finalizó.





Desde la comuna

Consultado al respecto, Carlos Kaufmann, presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, dijo a UNO no haber sido notificado aún de la exhortación para realizar la audiencia pública, pero que no tendría problemas en convocarla.





"No tenemos todavía la notificación, pero no tenemos problemas. Nosotros pretendíamos este tipo de audiencias para dilucidar y para que en general se reciban las distintas opiniones", afirmó.





Sin embargo, desde Capibara informaron que en el día de hoy presentarán otro escrito al juez solicitando que la comuna cumpla con el llamado a la audiencia, ya que "fue notificada hace tres semanas".





En tanto, respecto de la normativa municipal, y de los cuestionamientos que se realizaron, manifestó que hace falta una legislación más clara a nivel nacional respecto de la instalación de antenas, y que la ordenanza comunal fue recomendada por la Secretaría de Asuntos Municipales, y por la Comisión Nacional de Comunicaciones.





"La ordenanza tiene aproximadamente dos años, porque antes había un vacío legal al respecto", contó.





A su vez, Kaufmann resaltó que la antena no llegó a instalarse, y que incluso en la solicitud que realizó la empresa Claro para su instalación, la comuna realizó una serie de exigencias técnicas para la colocación que hasta el momento no fueron cumplimentadas.





"Me parece que la situación en el caso particular se torna abstracta, porque aparentemente la empresa habría dado marcha atrás con la instalación, y cuando le solicitamos la documental no la presentaron y pretenderían cambiar el proyecto", expresó.





"A Claro le alquilamos un predio para la instalación de esta estructura, pero a partir del reclamo administrativo de los vecinos, y de nuestro pedido de precisiones a la empresa, que no se contestaron, el proyecto quedó frenado. No se avanzó en esa estructura, no es algo que esté colocado", aclaró el presidente comunal.