Otro portazo en el gabinete nacional, renunció el secretario de Obras Públicas

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, le comunicó esta tarde a su equipo de trabajo su renuncia al cargo, decisión que formalizaría en las próximas horas en una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien tiene prácticamente decidido dejar acéfala por un tiempo la Secretaría, sin nombrar sucesor, informaron fuentes oficiales .



Fuentes del Ministerio del Interior anticiparon a Télam, que Chain -quien volvió esta semana a la Secretaría tras unos días de vacaciones- le comunicó a su equipo más cercano que presentará la renuncia, aunque con una versión distinta de la que había trascendido el mes pasado sobre su eventual partida.



El funcionario saliente -amigo del Presidente, a quien conoce desde hace décadas, dijo que dimite por motivos personales -vinculados a su familia- y porque ya había manifestado su intención de no estar mucho tiempo más en la función pública, además de negar que se trate de un despido.



Sin embargo, su desplazamiento era un secreto a voces desde hace varias semanas, y la noticia trascendió en los medios a mediados de diciembre pasado, derivada del malestar en Casa Rosada por el demorado avance de la ejecución de las obras públicas, entre otros motivos.



Chain y Frigerio, que tenían previsto reunirse esta mañana, mantendrán por la tarde un encuentro a solas en donde ultimarán los detalles de la partida del ex ministro porteño (el encuentro iba a ser por la mañana pero se postergó a la tarde).



Tres fuentes de la cartera Interior aseguraron a Télam que es altamente probable que la Secretaría de Obras Públicas quede acéfala y no se nombre por un tiempo a un sucesor del actual Secretario, y también se analiza la posibilidad de desmantelarla y que la ejecución de las obras quede a cargo de otra área ministerial.



Igualmente, la decisión final aún no estaría tomada, aunque lo que se descarta en el entorno de Frigerio es que la definición que se adopte será para agilizar la puesta en marcha del amplio programa de obras públicas que tiene planificado Interior para antes de las elecciones parlamentarias, con especial eje en el conurbano bonaerense.



Luego de los cambios en el Ministerio con respecto al esquema kirchnerista, la Secretaría de Obras Públicas gestiona lo vinculado a obras hídricas y de infraestructura que no tenga que ver con energía ni transporte.