Otta: "Nos toca enfrentar al mejor Unión de los últimos tiempos"

Deportivo Morón no comenzó bien su participación en la B Nacional, con apenas dos empates en tres presentaciones. Más allá de esto, su entrenador Walter Otta sabe que están ante una posibilidad única de seguir creciendo en Copa Argentina. En diálogo con radio Sol 91.5 Santa Fe, el estratega del Gallo dio su opinión respecto a la sede del partido contra Unión: "No teníamos una preferencia, yo por ser cordobés me gustaría que jugáramos acá, adonde nos tocara vamos a disfrutar de jugar un partido importante como el que nos toca".





Sin dejar de lado el campeonato de ascenso, Otta dijo que "la prioridad es el torneo porque hace 17 años que Morón no jugaba en la B Nacional y vamos a tratar de defender la categoría, pero sabemos que tenemos un partido clave para la historia del club, nos toca enfrentar al mejor Unión de los últimos tiempos, que viene invicto y con rendimientos indivudales muy altos, en el fútbol todo es posible y vamos a tratar de hacer un partido muy bueno".





Cuando lo consultaron respecto a la manera de plantear el partido, el orientador sentenció: "Hay cosas que cambiás porque uno tiene que tomar mayores preocupaciones que te va a generar el rival, tenemos un equipo que no nos gusta meternos atrás, no sabemos hacerlo, trataremos de preparar un partido similar a San Lorenzo, jugar lejos del área nuestra, con el momento de Unión y los delanteros la vamos a pasar mal si lo hacemos".





En tren de opinar sobre las cualidades del Tatengue, Otta afirmó que "no lo concozco a Madelón, personalmente tengo admiración porque tiene un perfil en el que uno se siente identificado. Él encontró con estos chicos a los que le dio continuidad, un rimto importante y en base a la presión y agresividad es donde más ventaja saca. El ritmo que no sea palo por palo y que no sea vertigionoso porque la vamos a pasar mal. Tenemos una filosofía, en todos los clubes en los que estuve buscamos el arco rival, me gusta mucho Gallardo".





Al momento de brindar detalles sobre la posible formación que jugará el miércoles en Alta Córdoba, Otta dijo que "tenemos todo el plantel con nosotros, viajamos con 22 jugadores los que jugaron el sábado en San Luis, seguro varios no van a jugar, el domingo que viene tenemos un partido muy importante con Santamarina, van 3 partidos y no pudimos ganar, seguramente el miércoles algunos van a jugar. Son 6 descensos, estamos complicados, la prioridad es eso, estamos ante una oportundiad histórica y vamos a prepararnos de la misma manera. Ojalá que podamos hacer un partido como ese día con Acasusso ante Colón, pasamos por penales, merecimos ganar esa vez en los 90 minutos".





En la parte final, opinó sobre el gran presente que están pasando Gamba y Soldano: "Estan en un momento muy bueno, tratar de no dejarles espacios porque castigan muchisímo, tiran buenas diagonales y se complementan bien, es difícil si están inspirados".