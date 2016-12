Ottavis lanza su propio reality

Embed







El diputado bonaerense José Ottavis tendrá su propio reality y ya hay adelantos para ver. Con el título "Real Politik. Vida no autorizada de José Ottavis", el político/mediático mostrará en las redes sociales su vida. "Los políticos necesitamos demostrar transparencia" argumenta el exnovio de la vedette Vicky Xipolitakis.





Además sostiene que el objetivo es "construir una relación con la ciudadanía" y lo califica como "una especie de regalo para Moria Casán".





El lanzamiento será este viernes a través de Twitter y Youtube y Ottavis se mostrará en su cotidianidad, en el trabajo y en la intimidad de su hogar.





"Frente a la demanda de transparencia, me parece que los políticos tenemos que parecernos mucho a nuestro pueblo y ser como nuestro pueblo, algo acorde a los tiempos de hoy. Mi vida es la política y el reality me va a mostrar como soy yo siempre. No lo hago para cambiar la opinión de la gente, me parece que los políticos necesitamos demostrar transparencia y legitimidad de alguna manera. En esta iniciativa me muestro de forma concreta", explicó el excéntrico amigo de Moria Casán.

"Hay que ser transparentes en todo sentido: no hay que tener doble cara. Creo que los políticos son como son en su vida, importa que sean buenos. Si un cajero de un banco o un mecánico es o no es solidario en su vida, no hace a su profesión. Pero que un político sea deshonesto, egoísta, narcisista o manipulador sí hace a la profesión: si la vida de un político es de una manera, su vida política también es de esa manera", reflexionó el diputado.