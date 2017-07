A la novela de Clemente aún le quedan algunos capítulos

Pero esa no es la única diferencia, dado que también existen cuestiones económicas en las que se no ponen de acuerdo. Desde Paraguay los directivos de Guaraní lo esperan con los brazos abiertos y desde hace varios días que manifiestan tener todo acordado con el futbolista. Sin embargo, el ex-Boca tiene como prioridad continuar en Santa Fe y por su representante sigue negociando con el Sabalero.





Pero además el lateral está resolviendo algunas cuestiones particulares que le impedían salir del país y ese era otro de los motivos por los cuales tampoco podía viajar al país guaraní. Por lo que pudo averiguar Ovación la inversión que debería realizar Colón para que Rodríguez siga vistiendo la camiseta rojinegra sería de 6.000.000 de pesos por temporada, es decir un global de 12.000.000 de pesos. por dos años. Una cifra que considera alta la directiva para un jugador que a fin de mes cumplirá 36 años.





De esta manera, los dirigentes sabaleros pretenden realizar un contrato por un año pero además que sea por productividad, es decir que esté relacionado a la cantidad de partidos que pueda jugar Clemente, tal cual fue el último vínculo. Por lo cual las diferencias son notorias y de este modo, no hay mucho más tiempo para negociar dado que Guaraní lo está esperando desde hace tiempo.





Este miércoles, Danilo Monti representante de Rodríguez charló con la Primera de Radio Sol 915 quien manifestó lo siguiente "Con Colón hay varias diferencias, una es el plazo de contrato, ya que Clemente quiere dos años y Colón ofreció solo uno. Y otra es la forma de pago: Colon ofrece condiciones que son inferiores y que no satisfacen al jugador". "Las dos son trabas. Si no se resuelve una, no se podrá definir nada".





Para luego agregar "Se está profundizando la negociación con Colón y Guaraní, no obstante con Guaraní está muy avanzada la negociación, solo restan detalles. En cuanto a la restricción –que no lo permite salir del país – hay abogados trabajando en ello. En estos días se resolverá".





Por último advirtió: "Se está dialogando con Colón para que Vignatti haga una oferta superadora. No ha habido grandes avances y veremos si se puede lograr eso en estos días.Hoy parte del equipo se reunirá con Vignatti, veremos si hay avances o no. La mesa de diálogo todavía está abierta y está la posibilidad latente que siga en el club. Clemente no arreglaría por un año, salvo que lo económico sea superador".

Desde que finalizó el torneo que se viene hablando del futuro de Clemente Rodríguez. El entrenador sabalero Eduardo Domínguez le solicitó a los dirigentes rojinegros que hagan el esfuerzo para mantener al lateral dentro del plantel para la próxima temporada. En consecuencia se le ofreció un contrato por un año, pero el jugador pretende que el vínculo sea por dos temporadas.