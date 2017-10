"A Messi hay que respirarle en la nuca"

"A Messi debemos respirarle en la nuca. Si evade a uno, está el otro, y así sucesivamente. Hay once jugadores que nos vamos a tirar de cara para pararlo y así darle una alegría al país. Es el mejor y es una inspiración enfrentarlo a él y al resto de jugadores de élite que tiene Argentina", expresó.





Consultado por la manera de controlar al 10 argentino y si sería beneficioso hacerle marca personal aseguró: "Dependerá de la jugada. Si él recibe de espaldas debo estar con el cuchillo entre los dientes, no dejarlo girar y molestarlo para así sacarlo de sus casillas. El que decide es Ricardo Gareca, pero en mi opinión creo que sería jugar con un hombre menos y eso también nos perjudicaría a nosotros. Y si no es Messi, tienen 10 jugadores también peligrosos, pero nosotros tenemos equipo para hacerle daño a cualquiera".





Por último habló sobre el cambio de escenario y la chance de jugar en la Bombonera "Un jugador está acostumbrado a la presión y está muerto futbolísticamente si no sabe convivir con eso. Si ellos cambian la cancha o el árbitro, eso no tiene que influenciar en nosotros. A mí en la Bombonera me dan ganas de jugar y brillar".