Ayer, cuando terminó el partido en el estadio sabalero, hubo que esperar algunos minutos para que el DT Eduardo Domínguez se acercara a la sala de conferencias. Al inicio de la charla con los periodistas apuntó: "Cuando uno gana siempre el balance es positivo, después empezamos a desmenuzar las cosas que hay que mejorar de lo que se hace bien".





Y allí llegó la respuesta a la pregunta que todos se hacían: ¿A quién insultó Domínguez en el primer gol?





El fiel primer plano de las cámaras en el momento en que se abrió el tanteador del partido registró el enojo del DT de Colón y sorprendió a muchos.





"Lo del insulto fue porque no me gusta que un jugador se saque la camiseta y se haga amonestar tontamente, era un partido donde nos jugábamos mucho los dos, es un chico que debe aprender todavía", justificó Domínguez, en alusión al autor del gol, Nicolás Leguizamón.





Más adelante, el DT agregó: "Este partido lo tomamos como una final y así fue. En el tramo final uno no puede tener errores ni equivocarse en situaciones donde no hay margen si pretendemos terminar bien tenemos que jugar de esa manera y los jugadores lo interpretaron bien, modificamos ciertos aspectos para iniciar una presión después de una jugada, así fueron los goles que hicimos, en el plano general la agresividad con pelota que tuvo Colón a mí me gustó".