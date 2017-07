Abadie: "Decir que Colón quiere a Silva es mentira"

En el inicio de la charla con Diez en Deportes (LT10, AM 1020) comenzó diciendo: "Colón tenía una opción de compra, que tenía requisitos, no se cumplieron. Colón no lo compró y por eso es jugador libre, no hay mucha vuelta".





"Desde la dirigencia no lo llamó nadie, a mí tampoco. Le dimos prioridad por una semana, nadie lo llamó, no es un problema personal ni nada, es mucho ruido del periodismo ya que desde la fuente real del club no nos llamó nadie", agregó.





silva.jpg







Más adelante, afirmó: "Habría que negociar, pero no hay interés de Colón. No es para profundizar tanto, porque si hubiese habido interés nos habrían llamado, o hecho el uso de la opción para que ya esté entrenando con el plantel. Cuando tenía un contrato firmado que era bajísimo y estaba jugando todos los partidos de titular, quise ver si le podían dar un aumento considerable y se basaban en que estaba todo firmado y que los papeles no se podían cambiar. Hoy los papeles reflejan que se hicieron mal las cosas y que el jugador es libre, nada más".





En cuanto a si tiene ofertas de otro clubes, dijo: "A partir de mañana ya le empezaremos a buscar trabajo, ya que estos ocho días que le dimos prioridad a Colón no nos llamó nadie, por ende no lo deben querer de nuevo en el equipo. Lo único que sé que lo habló un integrante del cuerpo técnico pero no lo llamó más nadie de lo que es la dirigente, que son los que le tenían que renovar el préstamo, el contrato, o comprarlo. No hubo ningún acercamiento, nosotros lo damos como que ya no lo tienen en cuenta".





Siva Manuel Testi / UNO Santa Fe







Sobre el futuro del ex-Boca Unidos, afirmó: "Los equipos llaman, gracias a Dios ya hubo conexiones pero no decidimos hablar con otro equipo hasta mañana (por el lunes), le habíamos dado la prioridad a Colón como quería Nico, pero se dio cuenta que no le van a renovar y hay que buscar otro destino. Me encantaría que siga en Colón pero con un sueldo digno de Primera División, ya pagó el derecho de piso".





"Es una lástima que Colón no haya hecho uso de la opción, pero no todos los equipos empezaron la pretemporada, muchos arrancarán esta semana pero no hay que volverse locos porque ya está trabajando con un personal trainer que les pusimos. Él jugó mucho, le rindió a Colón, está muy contento con todo lo que vivió en el club, agradecido, estaba ilusionado en que quieran contar con él. La situación no sé si no la quieren asumir o qué, pero esta es su realidad y no tiene ninguna relación contractual con Colón. Pero no hubo una pelea, tenemos una buena relación. Pero no nos llamó nadie, decir que Colón lo quiere a Silva es mentira porque no hay un gesto de querer renovarle", cerró el representante del delantero.

Rodrigo Abadie, representante de Nicolás Silva, se refirió a la situación del delantero, quien no se presentó a entrenar en Colón en el inicio de la pretemporada debido a que se considera jugador libre debido a que el telegrama donde se le avisaba del uso de la opción le llegó luego del 30 de junio, fecha estipulada para efectivizar la misma.