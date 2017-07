Abadie: "Silva es jugador libre, no lo tuvieron en cuenta"

En diálogo con Deporte 9, por LT90 (AM 1020), el empresario manifestó: "Hoy Silva es jugador libre. El telegrama de trabajo le llegó el 4 de julio. La ley de Trabajo dice que a partir que el receptor recibe el telegrama, por lo que en el 99% de los casos se envían con un tiempo prudencial para no tener este tipo de inconvenientes. Es decir que tenía que llegar el 30 de junio, además hay otra cuestión fundamental que figura en el contrato que cuando el club quiere hacer el uso de la opción de compra tiene que hacer automáticamente un depósito a la cuenta del jugador".





Sobre cómo están las negociaciones con Colón, dijo: "La relación con la gente del club es muy buena, a mí no me llamó nadie, a Nicolás tampoco. Nosotros interpretamos que no lo tienen en cuenta, porque es jugador libre y no se comunicaron con nosotros para negociar nada. Para mí la preocupación pasa más por el periodismo y por los hinchas, porque la dirigencia no se preocupó por hablar con nosotros".





"Durante el campeonato fui para que consideren un aumento para Silva, que estaba cobrando un contrato bajísimo y había jugado el 80% de los partidos y me respondieron que no, que se basaban todo en lo legal y lo firmado, porque ahora lo legal y lo estipulado es que hoy el jugador es libre", agregó en otra parte de la charla.





Mientras que más adelante, afirmó: "Nosotros considerando lo que es Colón como institución, lo grande que es y lo agradecido que está al club nos dijo rotundamente que esperemos a Colón, pero tampoco vamos a esperar dos semanas. Si en el transcurso de esta no se comunican deberemos empezar a buscar otro trabajo".





En cuanto a cómo era su situación con el Sabalero, dijo: "Tenían una opción de compra con un contrato de tres años firmado. Si bien en ese momento hubo irregularidades ya que no se firmó lo que se había arreglado de palabra, pero no nos quejamos de nada y pagamos los platos rotos. Pero no hay ninguna pelea, ni siquiera hubo una discusión porque no nos llamaron. Es más represento a Víctor Figueroa y tenemos una buena relación, para mí no lo quisieron comprar y no lo tienen en cuenta".





"Si desde la dirigencia lo llamaran sería diferente, pero eso no está, no pasó, ni está pasando. El equipo ya está entrenando y a Nicolás solamente lo llamó el cuerpo técnico", cerró Abadie, representante del exatacante de Boca Unidos de Corrientes.





