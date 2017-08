Abel Alario, papá de Lucas: "Está en una buena edad para irse"

Desde que se conoció la oferta del Bayer Leverkusen por Lucas Alario, el hincha de River comenzó desesperadamente a buscar indicios que le hagan creer que el Pipa, por lo menos por ahora, no se irá. Pues bien, tras escuchar a su padre debemos decir que hay malas noticias...

"Está en una edad buena para irse. Yo no entiendo mucho, pero me parece que está en una edad para aprovechar las oportunidades", aseguró Abel Alario en diálogo con Closs Continental (AM 590). "El tren pasa una vez y si no te subís, te deja. Espero que sea lo mejor para River y para Lucas, lo deciden ellos. El futuro es de él", agregó.







Por otra parte, comparó esta oferta con la que llegó meses atrás desde China: "Sin duda que tiene otra pinta. Esto conviene más".

De todas formas, Abel confesó que todavía no dialogó con su hijo sobre el tema: "Yo de esto no hablé nada con él. Me enteré por los canales, no hablé nada con él. Pero si se le da, bienvenido sea".





Lucas Alario.jpg







Fuente: La Página Millonaria