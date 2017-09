Aguirre renunciaría en San Lorenzo

Después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Lanús, el uruguayo Diego Aguirre tendría decidido renunciar a su cargo como entrenador de San Lorenzo y esto lo anunciaría en conferencia de prensa luego de la práctica de este viernes que se desarrolló en el Nuevo Gasómetro. El DT dejaría su puesto después de 57 partidos, en los que ganó 29, empató 12 y perdió 16.





Aguirre, de 52 años, había asumido la dirección técnica del Ciclón el 27 de junio de 2016 y su gestión se debilitó en el último mes, primero con la eliminación de la Copa Argentina ante el modesto Deportivo Morón, un histórico equipo del ascenso, y se acentuó anoche con la caída ante el "Granate" en una definición por penales que llegó luego de haber ganado el primer partido 2-0 y perdido el segundo por idéntico marcador.





El jueves por la noche, luego de la caída por penales, el charrúa había declarado: "No voy a definir mi continuidad ahora. No es momento de hablar de otra cosa que de este partido, ya que estoy muy triste porque no cumplimos el objetivo de seguir avanzando, que era nuestra ilusión".