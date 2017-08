Ahora sí llegó la oferta del Atalanta por Tomás Sandoval

Sin embargo desde la dirigencia y teniendo en cuenta lo que había sucedido con Germán Conti y su frustrado pase al Zenit, pretendían que la oferta sea de club a club por lo cual no querían darle demasiada identidad al ofrecimiento que acercaba el empresario.









Pero finalmente este martes, los directivos rojinegros recibieron vía mail la oferta formal por parte del Atalanta, si bien no fue confirmada por la CD sabalera, se menciona que la misma sería similar a la que había puesto sobre la mesa el emisario. Es decir, un préstamo por un año valuado en 250.000 euros y una opción de compra de 1.450.000 por el 80% del pase. De todos modos, existirían algunas cláusulas en el contrato que los dirigentes desean considerar con tiempo.





De esta manera, Colón en caso de aceptar la propuesta recibiría un dinero importante por el préstamo, pero está claro que la opción es baja si se tiene en cuenta el potencial del delantero que tiene 18 años y que fue citado para entrenar con el seleccionado Sub 20.





Ahora la pelota la tiene la dirigencia que por estas horas analizará la oferta y se sentará a dialogar con Eduardo Domínguez para conocer su opinión. Sandoval jugó 10 partidos en el último campeonato marcando un gol ante Atlético de Rafaela.









Recordemos que en el primer semestre de este año, el delatero apenas jugó un partido (River) dado que en diciembre del año pasado sufrió una lesión ante Independiente (fisura en la base del oído) que le demandó una recuperación de tres meses.





En esta pretemporada Sandoval marcó dos tantos en el amistoso ante Sportivo Belgrano y uno frente a Arsenal de Viale. Hoy está detrás de Diego Vera y Nicolás Leguizamón, pero la sensación que es el entrenador lo tiene en cuenta. De todos modos, el propio DT pidió la llegada de dos delanteros y si eso ocurre entonces Sandoval tendría pocas chances de jugar y se observaría con buenos ojos que emigre al fútbol italiano.





No obstante, existe un detalle que no puede dejarse de lado y es justamente la convocatoria al seleccionado Sub 20. Se sabe que en caso de irse a Italia podrían reducirse las posibilidades de ser citado y eso sin dudas que sería contraproducente para su cotización.

























