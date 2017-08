Alario habló de la foto que "fue robada"

Está claro que esto generó polémica y el jugador habló al respecto: "No fue algo que yo quise hacer. Estaba el director deportivo del Bayer, que me pide sacar una foto para luego mandársela al club para el día que llegue. Justo pasó que había otra persona atrás que también sacó y terminó en todos lados. Por eso quiero pedir disculpas, porque quedé mal y no soy de hacer esas cosas. Por eso quiero pedirle disculpas a toda la gente de River , por algo que se me fue de las manos".





Pero la cosa no quedó solamente ahí, ya que horas antes su representante, Pedro Aldave, acusó que la foto "fue robada". "No estaba el consentimiento para que fuera usada. No fue programada. Cuando la vimos, no me gustó y la realidad es que alguien la filtró", expuso en diálogo con el programa Todo Pasa de TyC Sports.





Obviamente que alguien quiso hacer hasta lo imposible por tener una primicia sin medir quizás que pudo atentar con esta negociación. Una polémica que estalló y que promete tener algún capítulo más, como por ejemplo, una demanda. Habrá que esperar...