Aldave, representante de Alario: "Leverkusen está pensando si paga la cláusula"

Pedro Aldave, representante de Lucas Alario, admitió que el Bayer Leverkusen "lo quiere y están pensando si pagan la cláusula de rescisión del contrato", que gira en torno a los 24 millones de euros.



El agente confirmó que el jugador de 24 años "está tranquilo. Recibió una oferta y punto. La estudió y la está pensando", aunque en declaraciones Alario se mostró entusiasmado sobre la oferta de 16 millones de euros del club germano y demostró estar "interesado".



El atacante, oriundo de la localidad santafesina de Tostado, se mostró seducido en participar en la Bundesliga: "Me interesa jugar", sentenció.







El apoderado confió en que los directivos alemanes "tal vez paguen más de lo que dice la cláusula" para hacerse con el atacante y ratificó que si "lo quieren, intuyo que pondrán la cláusula. Si no, ya se hubieran bajado".



Pero de no concretarse la transferencia, ya que River aduce que según el artículo 16 del reglamento de transferencias de la FIFA "un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el transcurso de una temporada", el apoderado consideró que "Lucas no se va a sentir afectado".