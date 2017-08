Alejandro Fantino cargó contra José Vignatti y Colón por la venta de Alario

Sin dudas, la partida de Lucas Alario es el tema del momento en el mapa futbolístico de la Argentina. Justamente, el delantero de River se marcharía a Europa luego de que Bayer Leverkusen haga uso de la cláusula de rescisión, valuada en 24.000.000 de euros (18.000.000 netos). Es así como el Millonario recibiría el 60%, mientras que entre Colón y San Lorenzo de Tostado se repartirán el 40% restante.





Ahora bien, en Buenos Aires están que vuelan. Más que nada, porque sienten que hay cosas fuera de la ley en la que el elenco santafesino tiene injerencia, de la mano también del representante del jugador, Pedro Aldave. Desde ya, en el mundo sabalero están más que al tanto de todo lo que conlleva a esto, ya que se trata de un dinero muy importante, con lo cual no quieren perder nada de vista. Pero del otro lado, la cosa no es tan así.





Pero para echar más leña al fuego, apareció con todo este martes Alejandro Fantino , que en su programa de radio –que se emite por La Red AM 910– hizo una editorial con, según él, documentación de la Justicia santafesina donde se filtra una parte del tratado de esta negociación.





"Parace que Vignatti estaba medio enculado (sic) ayer (por el lunes) con alguna de las cosas que yo dije de la Comisión Directiva de Colón, cuando no fue así, solo me refería a él y (Patricio) Fleming. Y ahora podría sumar a (Horacio) Darrás. Soy santafesino, pero toco de oído, porque no estoy allá, vivo acá. De todas maneras, entro todos los días y leo UNO Santa Fe y La Capital de Rosario, porque me interesa mi provincia. Es un ejercicio que hago todos los días, que me quedó desde siempre. Fue así como parece que Vignatti estuvo llamando a la producción", comenzó diciendo.





"Vignatti tiene una característica, que es que no sabe a tiempo con quién comparte horas, que puede tener que ver o no con lo que está pasando con River y Alario. Tuvo mucho tiempo de vicepresidente a (Alberto) Candioti, díganme en qué terminó. La gente de Colón lo quiere mucho a Vignatti, porque es un tipo que lo puso en la «A», entre tantas cosas más. Ahí sí yo me equivoqué, creí que era Grondonista y no lo es, porque siempre lo combatió, entonces ahí sí admito que no era la persona que creía. Está haciendo mucho por el club, lo está sacando adelante, pero también tiene su pasado, igual que todos. En su momento, tuvo alguna causita federal abierta, algo no muy grave, algo así como evasión de impuestos y no sé si quedó exento o qué. Es mentor de Lerche o Vega", agregó.





"Es un tipo tan influyente José Vignatti . Dicho esto, me llegó una copia del Poder Judicial de Santa Fe. Lo que tengo en mi poder es una decisión que tomó la jueza que entiende en la ley de salvataje deportivo, en donde hizo el pedido de devolver plata. O sea, de los siete palos y pico que recibe por la venta de Alario, Colón le pidió devolver dinero", expuso.





"Saltó la libre. Ya fueron descubiertos. Lo que se decía que podía ser, finalmente es. Colón arregló con Bayer, devolverle el porcentaje que le toca, 3.190.000 euros libres de impuestos", castigó.





"Juro que me gustaría tener que defender a Colón, porque es del interior, de Santa Fe y porque en mi corazón hay una partecita sabalera, donde cada vez que paso me quedo viendo la cancha. Pero es raro esto. Estoy recibiendo papeles de la Justicia donde tiene que devolver un porcentaje de la guita", aseveró.





"¿Qué hará San Lorenzo de Tostado?, porque es una parte de la guita que ya no le mandan. Me parece que en esta, a River lo durmieron", concluyó.





Nace otra guerra...