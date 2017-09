Alfaro: "Siento que mi tiempo dentro del fútbol se está terminando"

Gustavo Alfaro sonó muy fuerte en Unión para suceder a Pablo Marini, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y cuando todo parecía que descansaría luego de alejarse de Gimnasia (LP), Lechuga decidió recalar en Huracán.





En diálogo con La Segunda de radio Sol 91.5, el experimentado estratega comenzó hablando a título personal de sus desafíos: "Uno siempre trata de tener convicciones muy profundas en lo que uno cree, entender en el medio donde uno está, la experiencia te dan la pauta de cosas esenciales y secundarias, nunca hay que conformarse e ir por más desafíos e inquietudes que nos hagan avanzar".





A poco de cerrarse las Eliminatorias sudamericanas, el entrenador que viene comentando fútbol internacional para una cadena colombiana, aportó: "Las eliminatorias están emparentadas más al fútbol argentino, hay mucha fricción, no hay espacios, hay aprovechamiento integral de las oportunidades y carecemos de habitualidad y eso lo que hace conocer a los jugadores, cuando llegan juntos y se ponen detrás de una idea, está demostrando que tener mucho talento muchas veces no te da chances".





Cuando lo consultaron sobre aquella posibilidad de venir a Santa Fe, se atrevió a recordar que "me habló Martín Zuccarelli estaba en Rusia viendo la Copa Confederaciones, la idea no era trabajar hasta diciembre, tuve varias propuestas de Liga de Quito, de Chile, Cerro Porteño, sentía que tenía que parar, le dije en aquel momento que era un desafío lindo pero no coincidía en los tiempos". Para más adelante, enfatizar: "Cuando volví me habló el presidente de Huracán, pero fue por una cuestión de logística, mi hija se va a Estados Unidos, tengo que tener una presencia en Buenos Aires, en el futuro a veces no lo puedo tener y tengo que sacrificar".





Y a pesar de esta posibilidad de recalar en el fútbol santafesino, que no se pudo dar en el último mercado de técnico, al momento de responder sobre si algún día estaría en alguno de los equipos de la capital provincial, Lechuga sorprendió con su respuesta: "Ojalá sea así, también siento que mi tiempo dentro del fútbol se está terminando y no se cuanto tiempo más estaré dirigiendo. No me veo mucho tiempo más, estoy bien de salud, como todas las cosas uno tiene que saber decir basta en un determinado momento, siento que son mis últimos tiempos en el fútbol, hace 23 años que estoy trabajando como técnico, si bien me siento pleno con mezcla de experiencia y presencia, llegará un tiempo no muy lejano que tendré que cerrar mi ciclo de entrenador".





En la parte final, pensando en el partido frente a Unión, expresó: "Siempre los enfrentamientos con Leo (Madelón) fueron muy tácticos, muy cerrados. Lo aprecio mucho, felicito su vuelta a Unión, le vino bien tomar ese descanso para dar un nuevo impulso, el arranque es auspicioso, tienen un equipo sólido, que presiona muy bien. Unión tiene una dupla de delanteros con mayor movilidad en el fútbol argentino, te pone en un nivel de exigencia permanente para no tener distracciones en esta clase de partidos".