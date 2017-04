Alma Juniors se coronó campeón

En la ciudad cabecera del departamento Las Colonias se jugó en la tarde de este sábado la final del Torneo Apertura que organiza la Unión Santafesina de Rugby . El triunfo correspondió a Alma Juniors de Esperanza al imponerse a CRAI por 30-15, en un cotejo controlado por Fernando Lauría, quien contó con la colaboración de Jorge González y Fernando De Feo.









Previamente se había jugado la final de la divisional reserva, la cual quedó en poder de CRAI al vencer a Alma Juniors por 41-14, el cual fue arbitrado por Fernando De Feo.









Rugby.jpg Gentileza Roberto Neme







Un gran marco de público, en una jornada de clima ideal, con mucho sol, y mucha actividad deportiva en el polideportivo de la prestigiosa entidad de la ciudad de Esperanza. Ya que el día había comenzado con los 150 jugadores infantiles, el choque de los esperancinos con Cha Roga en juveniles, y los cuartos de final y semifinales del Regional B del NEA. De más está decir que un equipo del Desarrollo le ganó a otro que juega en el estamento principal del Regional del Litoral , y eso es para destacar.









Asimismo, Alma Juniors es una entidad que está en un momento deportivo e institucional digno de imitar. Al excelente estado del campo de juego, el título conseguido por el plantel superior, y la cancha de sintético propia, la pone a la vanguardia como una entidad modelo a seguir.









Rugby3.jpg Gentileza Roberto Neme







En lo que refiere al triunfo en la final del certamen que abrió la temporada local, hay que dejar en claro que los albinegros fueron merecidos y justificados ganadores, ya que lograron aprovechar las oportunidades que dispusieron. Y simplemente porque jugaron mejor, y marcaron más puntos que su ocasional rival. En contrapartida, CRAI estuvo lejos de producir una producción acorde a su capacidad.









En la primera etapa el dominio territorial y de la posesión de la pelota fue de los anfitriones. Los Gitanos se vieron superados, la defensa tuvo algunas falencias, e incluso no pisó casi campo rival, solamente apenas empezado el partido que terminó con un penal de Alberto. Luego, fue todo de los esperancinos, que se fueron al descanso ganando 17-3.









En el complemento, CRAI dio a entender que salía a recuperar y mejorar lo hecho en los primeros cuarenta minutos, pero fue solamente una ilusión, ya que después del try del medio scrum santafesino, la actuación siguió deficiente. Posteriormente, los conducidos por Marcos Romano se recompusieron, volvieron a adueñarse de las acciones y a seguir sumando en el marcador. Sobre el final Lerche consiguió un penal para los Gitanos, pero el triunfo y los festejos eran de Alma Juniors.









Síntesis





Alma Juniors: Lisandro Ponce, Santiago Brega y Edgardo Rodríguez; Alex Rista y Facundo Álvarez; Renzo Borgogno, Sebastián Massi y Gonzalo Álvarez; Ivo Trod y Federico Vionnet; Juan Cazzullo, Agustín Porral, Emiliano Silvi, Luis Taris e Ignacio Sandaza. Entrenador: Marcos Romano.





Luego ingresaron: Gonzalo Lencina, Juan Pablo Erbetta, Francisco Iser, Jorge Priola y Alejandro Lencina.

CRAI: Luciano Simino, Juan Hernández y Franco Pizzio; Ramiro Reyna y Emiliano Dalla Fontana; Ignacio Giombi, Patricio Dehertelendy y Juan Cruz Ninín; Facundo Cimadevilla y Francisco Alberto, Manuel Peloso, Juan Arregui, Ignacio Poletti, Pablo Brusa y Rodrigo Galarza. Entrenador: Luciano Bordón.





Luego ingresaron: Mariano Bertero, Facundo Qüesta, Joaquín Lerche, Manuel Arauz Castex y Simón Ordano.





Primer tiempo: 11' try penal para Alma Juniors; 19' penal Francisco Alberto, 24' penal Ivo Trod, 32' amarilla Emiliano Dalla Fontana, 33' try Juan Cazullo convertido por Ivo Trod.





Segundo tiempo: 2' try Facundo Cimadevilla convertido por Francisco Alberto, 6' penal Ivo Trod, 12' amarillas Sebastián Massi, Cimadevilla y Joaquín Lerche, 25' try penal para Alma Juniors, 35' penal Ivo Trod y 38' try Lerche.





Sensaciones





"Jugamos un buen partido, le ganamos a un rival duro y complicado. Tuvimos que trabajar mucho en defensa, porque CRAI es un gran equipo, pero por suerte lo pudimos sortear bien. Los jugadores nuestros hicieron un gran trabajo y por suerte se nos dio", explicó el tercera línea Gonzalo Álvarez.

"Nos habíamos quedado cerca de festejar en el Torneo 4 Uniones, pero merced al trabajo de todos los chicos, el venir a los entrenamientos, y el apoyo de todo el club, pudimos quedarnos con el triunfo y el título que es muy importante para nuestra institución", destacó el octavo de Alma Juniors.