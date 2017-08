Altuna festejó en Top Race V6 y Di Palma cargó contra la seguridad de la carrera

El piloto Mariano Altuna, a bordo de un Chevrolet Cruze, logró el triunfo este domingo en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario por la octava fecha del Top Race. Josito Di Palma debió abandonar la carrera por una falla en el neumático y cuestionó a los encargados de la seguridad de la carrera.

Junto con Altuna se subió al podio Agustín Canapino, quien con su Mercedes se ubicó en el segundo lugar, mientras que la tercera posición fue para Franco Girolami con Mitsubishi .

Con esta victoria, el piloto de Lobería lidera el campeonato con 128 puntos seguido de Gabriel Ponce De León con 119 mientras que en el tercer puesto está Canapino con 112.





En la previa de la carrera y sus respectivas series los pilotos y el público le brindaron un masivo apoyo a Mauro Giallombardo y a Hernán López quienes se recuperan de las graves lesiones que sufrieron en un accidente ocurrido hace una semana en la Ruta Nacional 40 en las inmediaciones de San Carlos de Bariloche.

Josito. El piloto Josito Di Palma debió abandonar la carrera tras reventar el neumático delantero y se quejó de la atención recibida. "Me pegué a 180/190 km/h y no vino nadie a ver si estaba bien. Los que están a cargo de esa parte (la seguridad) son pésimos, no sirven para nada".

Josito Di Palma Embed Ya hace más de una hora y nadie vino a ver cómo estoy!Para q pago $3600 por carrera la cobertura?? Ojo esto la categoría no tiene. Sea q ver — Josito Di Palma (@jositoooooo) 20 de agosto de 2017 Embed Nosotros pagamos para q nos atiendan y nos brinden un servicio.!! No son fuertes declaraciones , es lo q paso y lo q no hicieron — Josito Di Palma (@jositoooooo) 20 de agosto de 2017



Fuente: La Capital