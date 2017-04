Amenazaron a un testigo del caso Emanuel Balbo

Cuatro personas encapuchadas atacaron con palos y armas de fuego en la madrugada de este martes la casa de Alejandro Pacheco, uno de los testigos clave en la causa por la muerte del hincha de Belgrano, Emanuel Balbo









En declaraciones, Pacheco, contó: "Cerca de las 12:30 de anoche se sintieron dos estallidos de bala en la puerta de mi domicilio en Córdoba capital", y añadió: "Yo estaba durmiendo y me desperté con los ruidos de bala primero y luego con una fuerte explosión. Ahí me levanté, me asomé para ver y vi que me habían reventado la puerta del garaje. Cuando quise salir a correrlos, se dieron a la fuga", relató.









Pacheco ya había recibido amenazas por distintas vías, en general a través de redes sociales , luego de trascender su identidad como uno de los testigos vitales en la causa que tiene como principal acusado a Oscar Sapito Gómez, quien se entregó a la Justicia poco después del fallecimiento de Balbo.





Sapito Gómez.jpg Incriminado. Oscar Sapito Gómez es indicado como el instigador del ataque a Emanuel Balbo. El Liberal





"Desde ese día me escriben por Facebook y Whatsapp diciéndome que tenga cuidado con lo que hablo, que me calle, porque si no, me van a callar ellos, que mi vida está en peligro y ese tipo de cosas", explicó.









Alejandro Pacheco conocía a Emanuel Balbo desde hacía mucho tiempo ya que ambos eran del barrio Ampliación Ferreyra, allí donde en septiembre de 2012 el propio Sapito Gómez atropelló y mató durante una picada a Agustín Balbo, hermano de Emanuel.



"A Emanuel me lo cruzaba siempre en la cancha, nos conocíamos de hace mucho y ese sábado del partido lo vi, lo saludé y después de un rato vi cómo lo increpaba Gómez. Incluso cuando dijo que era de Talleres, y ahí pasó todo", recordó Pacheco del momento en que empezaron las agresiones que finalizaron con el salvajismo de arrojar a Emanuel al vacío.





"Emanuel lo esquivaba, no hacía nada, pero Gómez lo seguía insultando", agregó. Pacheco realizó durante la mañana la denuncia en la Justicia y está en contacto con la fiscal de la causa. "Me dijeron que hoy me iban a poner una consigna policial y espero que se cumpla pronto porque tengo miedo. Esto viene del círculo del Sapito Gómez", consideró el testigo.









Fuente: Infobae.