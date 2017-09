Ancelotti dejó de ser el técnico de Bayern Munich

Embed Comunicado oficial - El FC Bayern cesa a Carlo Ancelotti.https://t.co/nClljcetjf pic.twitter.com/uD5HahQx77 — FC Bayern Español (@FCBayernES) 28 de septiembre de 2017

Bayern Munich no esperó más tiempo y resolvió este jueves rescindirle el contrato al entrenador Carlo Ancelotti, luego de lo que fue ayer una clara derrota 3-0 frente a París Saint Germain por la Liga de Campeones.El experimentado entrenador no gozaba de la aceptación de muchos jugadores del plantel y venía siendo muy cuestionado por el rendimiento que mostraba el conjunto bávaro.Ancelotti se despide de Munich con una Busdenliga y dos Supercopas obtenidas en poco más de un año al comando del equipo. El francés Willy Sagnol, uno de los ayudantes del entrenador, tomará el control mientras que el nombre de Thomas Tuchel, ex DT del Borussia Dortmund, empieza a tomar fuerza pensando en un futuro cercano.