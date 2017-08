Ángel Di María tiene un obstáculo menos para convertirse en compañero de Lionel Messi

Barcelona inició la temporada 2017/18 con una victoria sobre el Betis por 2 a 0, pero aún sigue en la búsqueda del reemplazo de Neymar. Ante la escasa posibilidad de sumar a Philippe Coutinho de Liverpool y mientras continúa las negociaciones con el Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé, uno de los nombres que suena cada vez más fuerte en el elenco de Cataluña es el de Ángel Di María.

El rosarino no solo tendría el visto bueno por parte de su club, el PSG, sino que además el futbolista se libró de una traba que le dificultaba su llegada al conjunto culé. En 2014, cuando el Real Madrid vendió al Fideo al Manchester United por 75 millones de euros, se estableció una claúsula "anti Barça" entre ambas instituciones en caso de que el argentino sea transferido al Barcelona u otro equipo español.

En caso de que Di María pasase a un club no español (en 2015 firmó para la entidad parisina), los Merengues cobrarían 30 millones de euros si este nuevo conjunto decidiese negociar por el ex Rosario Central con el Barça en el mismo mercado de pases en el que lo adquirieron o en el siguiente. Es decir que si el PSG hubiera querido traspasar al atacante en la temporada 2015/16 o 2016/17 tendría que haber cancelado el requisito impuesto por los de Madrid. Sin embargo, al haberse completado la pasada temporada, Di María quedó exento de dicha condición.

El caso del rosarino no es el único impuesto por su ex equipo para evitar que pase a su máximo rival, algo similar dispusieron con Mesut Özil cuando desembarcó en el Arsenal. Claro que la disolución de esta claúsula no quiere decir que el fichaje sea inminente. Pero la necesidad de contratar una figura de renombre, sumado a la presencia de Lionel Messi y Javier Mascherano en el plantel blaugrana, podría generar la llegada del extremo argentino.